加拿大科展 北一女奪卓越銀牌

加拿大科展傳捷報，我國代表北一女學生林昕儀（左）及羅庭宣（右）的作品獲評審高度肯定。（科教館提供）

2025/06/08 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕「二○二五年加拿大科學展覽會」傳回捷報，北一女學生羅庭宣和林昕儀代表我國參展，拿下了大會卓越獎銀牌。

台灣科學教育館館長劉火欽表示，這是自今年三月初起的義大利、突尼西亞、美國之後，我國學子征戰國際青年科學賽事再次拿獎，展現台灣青年於國際科學舞台的傑出表現。

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第六十三屆加拿大科展，共有來自加拿大九十六個區域科展之七至十二年級學生，與國外優秀青年科學家共同參賽，總計三八五名參賽者、三三六件研究角逐獎項。劉火欽說，該科展自一九六二年起辦理，已成該國規模最大與最重要的國際青年科學競賽盛會，作品類型分為「科學發現」及「科學創新」兩類。

羅庭宣、林昕儀 作品可開發奈米複合材料

羅庭宣和林昕儀的作品「金屬多酚配位奈米載體合成與多功能腫瘤治療法開發」獲大會卓越獎銀牌。她們說明，結合奈米合成技術與生物醫學，製備出多功能金屬多酚配位奈米顆粒，其具有高生物相容性與治療效果，能成功開發出具多項功能的奈米複合材料。評審們肯定該研究實驗完整、論述清楚，提供醫學新興藥物材料的新可能性，具未來臨床應用潛力。

劉火欽表示，科教館也特別從這次加拿大科展得獎作品中選出二件優秀研究，邀請參加明年初的台灣國際科學展覽會，促進更多國際交流合作。

2025年加拿大科學展覽會傳回捷報，北一女學生羅庭宣（左二）和林昕儀（右二）代表我國參展，榮獲大會卓越獎銀牌。（科教館提供）

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