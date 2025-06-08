愛心菜販陳樹菊再升級 獲名譽博士殊榮

陳樹菊（中）昨日獲頒台東大學名譽教育學博士學位。（台東大學提供）

2025/06/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東「愛心菜販」陳樹菊昨接受台東大學頒授名譽博士，是繼二○一八年獲頒清華大學榮譽校友後再獲殊榮，她原認自己才國小畢業「學養德性不足」不敢受獎，但在校方以「把愛傳出去」勸說下才上台，致詞感謝過往的老師協助與眾人不棄嫌。

自稱才國小畢業 不敢受獎

陳樹菊昨獲頒名譽博士，其母校仁愛國小學童來獻花，以往曾受她捐贈的機構代表也到場觀禮。雖然她國小畢業就因家計外出賣菜，但她毫不頓挫說出小一到小六的導師並表達「銘感五內」，更感謝弟弟的導師黃順忠，在弟弟病重時協助募款、送醫，弟弟過世後再度募款：「沒有他的一雙手，就沒有現在的我」。

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陳樹菊也說，迄今的為人心態都是家庭教育、長輩教導向善所成，始終知道做人處事要懂得知足感恩，「我有多少能力，就做多少事回饋社會、一切皆要感恩」。

動念讓愛傳出去 欣然接受

陳樹菊屢次婉拒名譽教育學博士學位，經校長鄭憲宗以「讓愛傳出去」的理念動之以情，才欣然接受。

陳樹菊幼年喪母後身兼母職，資助兄長就學、撫養弟妹，仍以賣菜薄利濟助教育、醫療與社會關懷，每次捐款都上百萬元，自身卻過得清苦，曾入選《富比士》雜誌「亞洲慈善英雄人物榜時代百大人物」、獲麥格塞塞獎肯定，近年退休過著低調的生活。

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