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    教師正確國家認同 逾8成民眾支持

    黃昆輝教授教育基金會昨日舉行「執政週年重大教育政策民調記者會」，由董事長黃昆輝（左二）公布各項教育議題民調結果。左起李隆盛教授、郭生玉、馮清皇。（記者方賓照攝）

    黃昆輝教授教育基金會昨日舉行「執政週年重大教育政策民調記者會」，由董事長黃昆輝（左二）公布各項教育議題民調結果。左起李隆盛教授、郭生玉、馮清皇。（記者方賓照攝）

    2025/06/08 05:30

    黃昆輝教授教育基金會民調公布

    〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德就任滿一年，黃昆輝教授教育基金會昨日召開「十大重要教育議題民意調查結果」發布記者會。基金會董事長黃昆輝表示，八十四％受訪民眾認同學校教師應具備正確國家認同，六成支持教育部開發教材加強中小學生國家認同，認識中國威脅及國際情勢。

    教師行使言論自由 應考慮對學生影響

    黃昆輝表示，言論自由、學術自由與國家安全，都是重要普世價值，提升教師及學生國家認同與國家安全意識，是重要教育任務。民調中，逾九成民眾認同教師在行使言論自由時，應考慮對學生的影響；五十六％認同教育部應禁止大學與隸屬中共統戰部的學校與軍事學校交流，以維護國家安全。

    黃昆輝表示，教育部強化國家認同的措施，與平衡學術、言論自由與國家安全的作法，受到民眾支持。該民調小組召集人郭生玉更表示，教育部長鄭英耀很勇敢，應給予支持。

    青年百億海外圓夢 84％受訪者肯定

    此外，民調小組委員馮清皇表示，依民調，民眾對於協助青年國際化的「青年百億海外圓夢基金計畫」、協助高職畢業生升學的「三加二新五專模式」以及提供中老年人進修的「第三人生大學」皆高度支持；近八成認為學生「社會情緒學習」應定期考核成效。

    在數位教育推動上，八十七．六％民眾認為教育部應儘速擬定「台灣AI教育發展中長程計畫」；而對於教育部雙語教育政策，有超過七十三％支持改成「英語課以全英語教學為目標」。

    暨南國際大學榮譽教授李隆盛表示，強化國家認同才能促進內部團結，減免被入侵的可能，教師教學雖享有專業自主，但受訪民眾主流意見認為，教師言論自由不能超越國家利益和國家安全，更不能用個人的主觀政治偏好來影響學生，他也提醒師生避免接受招待到中國參訪，不要貪小便宜，因為「免費的最貴」。

    黃昆輝教授教育基金會10大教育議題民調結果

    黃昆輝教授教育基金會10大教育議題民調結果

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