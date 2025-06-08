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    家長鬧場 逢甲畢典喊卡 畢業生炸鍋

    逢甲大學對於該系畢典事件發出聲明。（記者蔡淑媛翻攝）

    逢甲大學對於該系畢典事件發出聲明。（記者蔡淑媛翻攝）

    2025/06/08 05:30

    一生一次的大學畢典就這樣毀了！ 校方改6月下旬補辦

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中私立逢甲大學機電系六日舉行畢業典禮，疑似有兩位學生是涉及校園性別平等事件當事人，雙方家長當場開罵互嗆，揚言若對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行，導致畢典延誤兩小時後被迫取消，兩個畢業班、一個碩班，約一五○名畢業生受影響，有畢業生直呼：「一生一次的大學畢典就這樣被毀了！」

    性平事件雙方家長互要求離場

    校方昨天對畢業生及其親友致歉，稱當晚雖緊急協調雙方家長，但未能達成共識，暫緩典禮進行，改六月下旬再補辦，確保每位畢業生都能有莊重且圓滿的畢業典禮。

    許多逢甲畢業生則在社群平台Threads上傳事發影片，現場許多人坐著等待典禮開始，有家長突然起身，對台上的老師提出質疑。

    據了解，該系有男、女學生發生疑似性平事件糾紛，女方家長認為男方不該來參加畢典，揚言若對方不離開，畢典就不應舉行，男方家長則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場。

    校方調解無效竟宣布取消

    雙方僵持不下，校方嘗試調解無效，導致畢典延誤兩小時，校方在現場說明，強調當事人並未進入現場，也說明該性平案未定案也未定論，但「性別平等教育法」規定雙方當事人不能在同一個空間共處。

    現場有家長不耐延宕，高聲表示：「那他們不要參加就好，為什麼要影響所有人？」不過校方最後表示，溝通調解無效，於晚上八點半宣布取消畢典。

    校方昨說明，該典禮開始前，因現場出現一位涉及校園性平事件調查中的當事人與關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」，為避免當事人正面衝突、影響學生受教權及校安，責成相關單位與系所，緊急研商並積極協調，當事人雙方最終未達共識，導致典禮延宕逾兩小時，考量現場秩序與整體安全，機電系決議暫緩畢典。校方理解其他畢業生及家長的失望與不滿，已研擬六月下旬補辦該系畢典。

    父母搭機來台觀禮 看到超扯結局

    然而逢甲機電系有畢業生的父親特地從馬來西亞搭機前來觀禮，卻碰到取消，該生控訴一生一次的畢典被毀；另有畢業生家長闡述，孩子四年前碰到新冠疫情，在高中階段已被取消畢典，好不容易大學四年結束，又無畢典，感到無奈。

    台上的師長試圖協調，最終宣布取消當天畢典。（翻攝自threads ）

    台上的師長試圖協調，最終宣布取消當天畢典。（翻攝自threads ）

    逢甲大學某系畢業典禮準備開始，由於家長兩派糾紛，爭執不下。（翻攝自threads）

    逢甲大學某系畢業典禮準備開始，由於家長兩派糾紛，爭執不下。（翻攝自threads）

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