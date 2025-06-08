台灣除疫成功 卓揆：讓台灣豬打開世界市場

台灣成為亞洲唯一「三大豬病非疫國」，為百年動物防疫史寫下嶄新篇章。（屏東縣政府提供）

2025/06/08 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣在五月底成為亞洲唯一三大豬病非疫國，農業部昨於高雄區農業改良場舉辦感恩活動，行政院長卓榮泰表揚防疫有功人士，並強調「除疫成功，守成不易」，政府會當豬農的最佳後盾，讓台灣豬肉打開全世界廣大的市場。

表揚廿二縣市

動物防疫機關

台灣五月二十九日在世界動物衛生組織（WOAH）年會中，正式獲認定為「豬瘟非疫國」，代表台灣繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家，農業部昨舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動。

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卓榮泰表示，傳統豬瘟除疫不僅關係到產業，更關係到台灣國際形象，而台灣讓世界矚目的不只有高科技，傳統農業加上科技和智慧，也讓台灣被世界肯定，百年大疫除疫代表著台灣農業升級，與農業治理和安全的韌性；「除疫成功，守成不易」，未來的工作更是漫長艱鉅，不容許一絲絲疏忽、破口與冒險，卓拜託所有農民再一起攜手合作，政府會做最佳後盾，讓健康豬隻產品進軍國際市場。

現場播映「豬瘟非疫國—除疫成功」紀錄片，回顧產官學研攜手走過的艱辛歷程；卓榮泰並頒獎給全台廿二縣市的動物防疫機關，也特別感謝當年發明疫苗的博士林再春，讓傳統豬瘟從田野消失；台灣首席獸醫官、農業部次長杜文珍將WOAH證書轉呈給卓揆，宣告台灣養豬產業正式邁入全新紀元。

屏東縣長周春米說，屏縣養豬戶數一千三百多戶，全台第一，養超過一百萬頭豬隻，佔全國二十％，雖然台灣成為亞洲唯一三大豬病非疫區，但後續防疫仍不可鬆懈，希望中央支持，協助地方第一線防疫工作。

農業部次長、台灣首席獸醫官杜文珍（右）轉呈WOAH證書予行政院長卓榮泰（左），全場響起如雷掌聲。 （記者羅欣貞攝）

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