買個菜要用20個塑膠袋 環境部規劃減塑

民眾使用塑膠袋量大，一年用掉至少150億個塑膠袋。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/08 05:30

六月提出一次用產品減量目標草案 目標二○三五年全面限用

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環境部統計，國人一年用掉至少一五○億個塑膠袋，環境部長彭啓明昨天參加世界環境日「減塑生活」園遊會表示，現在減塑最大挑戰，是市場等場域塑膠袋使用量太多，提供太方便、甚至免錢，「買個菜要用掉廿個塑膠袋」，環境部將於六月底提出一次用產品減量目標草案，透過獎勵及限用同步進行，從鼓勵業者自主不提供，到二○三○年市場自備袋或付費取得，二○三五年全面限用、或付費取得等目標。

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獎勵及限用同步進行

彭啓明表示，減塑政策最大困難是「塑膠袋能不能少用？」今年八月舉行「全球塑膠公約」會議重點還是塑膠袋，環境部計畫六月提出一次用產品減量目標草案，並觀察塑膠公約，台灣一定會與國際腳步一起走。

彭啓明指出，台灣推行塑膠吸管減少政策很有成效，一年減少約一億支，去年推動飲料店禁止提供塑膠一次用飲料杯之後，一年約減少三○○○公噸，今年實施一次用旅宿用品限制使用，獲得九成民眾支持，今年用塑量明顯減少。但民眾在市場使用塑膠袋，免費居多，減塑習慣也未養成，針對市場塑膠袋問題，希望在草案中配合八月國際塑膠公約，訂定二○三○、二○三五年的塑膠減量方式與目標。

他指出，針對塑膠袋等一次用產品減量，環境部規畫草案將在六月底提出，包括購物用塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管、零售包裝、網購包裝等，都明文納入管制，二○三○年對於購物用塑膠袋，將從現行十四類付費對象取得，擴大為十六類，二○三五年增至十八類，針對夜市、攤販、商圈、百貨等類別正評估中。

彭啓明說，草案方向主要是減少塑膠袋使用量，找出替代性或限量方法，會衝擊大家既有的生活習慣，除了鼓勵不主動使用，也會用以租代買、循環獎勵等方式，養成減塑習慣再來推行，不會一次就要付很多錢，會透過市場機制、獎勵、替代性產品來推行，希望一點一滴改變大家用塑慣性，地球才有可能更好。

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