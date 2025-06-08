新北教甄系統異常 錄取複試增額7人

2025/06/08 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國中一一四學年度教師聯合甄選四日公布錄取複試名單，市議員張維倩、黃淑君接獲考生陳情系統顯示分數異常，懷疑筆試成績、加分遭竄改。教育局表示，系統加分項目出現異常，複核後確認七人達錄取標準，已增額錄取，錄取人數從一四八八人增至一四九五人，異動不影響原錄取者，六日上午已修正系統並公告。

張維倩指出，二名國文科代理教師向她陳情，二人五月廿七日起數次查詢成績，發現筆試、加分分數被數度改低；Ａ考生初次查詢總分八十五分，六月五日晚間十點查詢變成八十分；Ｂ考生初次查詢總分，顯示為八十六．五分，六月五日查詢總分變成八十四．五分。

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考生陳情查詢成績 數度被改低

張維倩表示，考生原本是可以參加複試，後來卻低於錄取標準，且筆試成績也不斷遭到改動，教育局應重新檢視分數、公布。

教局︰筆試成績未變動 加分採計異常

教育局表示，考生筆試成績未變動、絕無修改，系統在加分採計異常，導致部分考生被誤加分，或應被加分卻漏算，且系統誤將加分併入筆試成績欄位，導致查詢時間不同，顯示數據不一致，經複核後已辦理七名考生增額錄取。

教育局將檢討強化系統驗證與資料比對機制，避免類似情形再發生，針對系統異常深感歉意。

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