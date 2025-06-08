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    首頁　>　生活

    新北第3處 樹林南園段規劃原民社宅

    新北市長侯友宜（左三）視察樹林南園段原住民社會住宅用地。 （記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（左三）視察樹林南園段原住民社會住宅用地。 （記者翁聿煌攝）

    2025/06/08 05:30

    位於佳園路三段 市府爭取中央撥交國有地 將編列18億興建130戶

    〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜昨前往樹林南園段的原住民族社會住宅預定地視察，新北市爭取中央能將這塊國有地撥交，市府願意自行編列十八億元經費興建原民社宅，預計興建三棟九層樓共一百卅戶提供都會區原住民入住。

    侯友宜表示，樹林南園段的原住民族社宅是新北市繼新店中正、三峽隆恩埔原民社宅後，打造的第三處原民社宅，是住宅法施行後，新北市興建第一座原住民族專屬社會住宅，照顧原住民族居住正義。

    交通便利 鄰近學校、產業聚落

    樹林南園段原民社宅預定地面積四八二五平方公尺，初估工程經費加道路拓寬及徵收，總經費將近十八億元，基地位在交通便利、生活機能完善的樹林區佳園路三段，鄰近學校及產業聚落，未來規劃將融入原住民族文化與家庭結構需求，打造貼近族人實際生活型態的住宅空間。

    將結合社福、教育、文化、創新產業

    侯友宜表示，希望興建的不只是一處「住的地方」，是結合社會福利、教育資源、文化傳承與創新產業的重要基地，讓族人能在都市中能找到歸屬、延續文化。

    新北市目前仍有五處河海濱原住民族聚落，包括鶯歌南靖、北二高、新店小碧潭、青潭及瑞芳快樂山等地，總計約一百八十五戶、四百多位族人，長期面臨天災威脅與居住條件不良等問題，市府持續與中央協調，推動社宅安置計畫，改善族人居住環境。

    三峽國光二期青年社宅 6月完工

    新北市政府統計，截至今年五月底，市府興辦完工社宅達五七三七戶，興建中的社宅共二四三○戶，包括泰山中山青年社宅二一○戶、三峽國光二期青年社宅九二一戶、板橋江翠青年社宅一三○戶、三重區三重段青年社宅四四○戶、蘆洲光華段青年社宅四六○戶，及使用容獎回饋、都更分回等方式多元取得的社宅二六九戶。

    其中三峽國光二期案預計在六月竣工，鄰近今年即將完工的捷運三鶯線三峽站，也靠近台北大學及三峽老街商圈。泰山中山青年社宅也預計今年底竣工，鄰近台北捷運丹鳳站、桃園機場捷運泰山貴和站，且有通往大台北地區公車站，交通方便。

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