人民作主志工團花蓮行踏 會師罷傅民團

花蓮罷傅精神領袖「葉霸」葉春蓮（後排右三），昨天特地歡迎人民作主志工團到花蓮。 （記者花孟璟攝）

2025/06/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民主前輩林義雄創辦的人民作主志工團，前天起一連三天在花蓮發起「吉安鳳林花蓮街市行踏」，志工團三天徒步卅三．九公里，昨至鳳林、花蓮市行踏，也與主張罷免傅崐萁的民團志工、議員、退休老師「葉霸」葉春蓮在文創園區前大會師，高呼「大罷免、大成功」，罷免志工也支持「落實民主、降低修憲門檻」理念。

高喊「罷傅成功、降低修憲門檻」

人民作主志工團三十名成員手持「大罷免、反共保台」標語、頭戴斗笠，連續三天安靜地在花蓮街上行走，昨天上午到鳳林、下午至花蓮市，期間也在花蓮市人潮最多的公園路、中山路口拉布條宣揚理念；住在北市石牌的何鶴高齡八十六歲，是全團年紀最大的志工，何鶴說，希望台灣更加自由、國民黨快倒台。

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志工團下午至花蓮市區最熱鬧的金三角時，負責路口陸戰舉牌「同意罷免」的「曙光花蓮」志工，也高喊「罷傅成功、降低修憲門檻」口號表達聲援，並在花蓮文創園區門口與罷團「曙光花蓮」志工、退休老師葉春蓮、無黨籍縣議員楊華美等會合，唱「我愛台灣」，到仁愛街「想你電台」時也受到民進黨議員張美慧歡迎。

人民作主志工團副團長張人仰說，行踏前原以為花蓮人很保守，沒想到支持者竟從家裡衝出來表達支持，他認為需更多公民覺醒才有機會成功。

葉春蓮也說，人民作主志工團用腳愛台灣、把民主精神落實到台灣每個角落，她身為花蓮人必須要熱情接待，希望大家團結起來堅持信念，讓三階段投票達到成功。

人民作主志工團手持「大罷免、反共保台」標語，行踏花蓮金三角商圈。（記者花孟璟攝）

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