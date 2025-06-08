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    花蓮鯨豚聲紋研究 號召國高中生

    花蓮奇萊鼻海域六、七日連續兩天都有抹香鯨群逗留，賞鯨遊客驚喜。（多羅滿賞鯨提供）

    花蓮奇萊鼻海域六、七日連續兩天都有抹香鯨群逗留，賞鯨遊客驚喜。（多羅滿賞鯨提供）

    2025/06/08 05:30

    海大博士帶領 暑假免費登船學習

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣進入初夏，花蓮奇萊鼻海域六、七日連續兩天都有抹香鯨群逗留，當中還有母鯨帶小鯨，賞鯨遊客近距離觀察超驚喜！黑潮海洋基金會、多羅滿賞鯨進行長期合作，監測發現抹香鯨出現在東部海域有明顯的季節性高峰，以七月最明顯；團隊與海洋大學鯨豚博士溫在昇在暑假共同啟動鯨豚聲紋研究計畫，在地國高中生免費登船，學習鯨豚聲紋調查，蒐集這些來自深海的聲音。

    花蓮賞鯨業者長期與台灣鯨豚研究學者合作，花蓮從去年到今年已觀察記錄包含飛旋海豚、熱帶斑海豚、瓶鼻海豚、瓜頭鯨、偽虎鯨、侏儒抹香鯨與真海豚共十五種鯨豚物種。

    奇萊鼻海域 連兩天抹香鯨群逗留

    賞鯨業者表示，前天在奇萊鼻海域發現抹香鯨群，初步辨識出約六到七頭抹香鯨，還有鯨魚媽媽帶小鯨魚洄游，昨早上仍在花蓮外海出現，遊客目睹大鯨魚雀躍不已。團隊目前正透過現場拍攝到的抹香鯨尾鰭影像，進行Photo ID個體識別比對作業，透過尾鰭邊緣缺刻等特徵，可確認是否為曾在花蓮外海出現的個體，長期累積族群資料。

    抹香鯨東部出沒高峰期 就在7月

    團隊指出，抹香鯨為體型最大的齒鯨，主要捕食對象有烏賊與深海魚類，近年在東部出沒頻率增加，且呈現顯著季節性高峰，全年平均一個月不到三次，但是七月為明顯高峰，去年七月共廿一次，如以全年航班總數計算，二○二四年至目前，目擊抹香鯨機率為四．九八％。

    為把握七月抹香鯨密集出現機會，海洋大學博士溫在昇啟動「花蓮鯨豚聲音記錄與研究計畫」，指導花蓮國高中學子做鯨豚研究，歡迎學生發展自己的科學研究專題，也提供水下麥克風等錄音設備讓學生學習使用，研究結果還可上傳國際開放資料平台，報名可洽花蓮多羅滿賞鯨。

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