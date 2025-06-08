新埔朱氏家廟修復竣工 開放參觀

新竹縣新埔朱氏家廟昨天修復工程竣工，即日起受理預約參觀，每週末定時開放。（記者黃美珠攝）

2025/06/08 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣歷史建築新埔朱氏家廟經一年八個月的修復工程，昨由縣長楊文科跟祭祀公業朱珍公管理委員會理事長朱建全、文化部文化資產局主任秘書張祐創共同剪綵慶祝竣工，完成官方協助新埔九個被列為縣定古蹟或歷史建築的宗祠博物館修復工程的最後一哩路，即日起受理預約或定時開放參觀。

縣府文化局長朱淑敏說，文化局同步推出「傳說！迷宮屋的故事」互動劇場、「走讀家鄉的宗祠」等系列慶祝活動，引領來客深度導覽，後續朱氏家廟每週三到週五都受理預約參觀，週六跟週日則將定時開放，期成為地方文化推廣的重要平台。

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楊文科說，朱氏家廟修復工程以忠實還原傳統建築風貌為核心，同時進行空間再造。修復後，正堂用於祭祀和展示，右橫屋設置管理室跟交誼區，左橫屋則規劃為朱子學堂，推廣朱熹理學思想與教育活動，家廟內部特別展示有朱熹墨寶。

由於朱子學堂未來將開辦書法課程，楊文科也題字、委由縣內書法家羅際鴻代書「讀書循理傳家寶 和順勤儉積德門」的匾額贈予朱氏家廟，期朱氏家廟傳承推廣朱子哲學與書法藝術。

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