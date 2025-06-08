議員批高虹安失能 兒探館停擺兩年重啟規劃要花2億

新竹市兒童探索館已停擺2年多，市府規劃拆除被外界戲稱是「鱷魚嘴」的球體景觀平台。（記者洪美秀攝）

2025/06/08 05:30

「鱷魚嘴」景觀平台將拆除 議員籲三階投票罷高 才能讓市政上軌道

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市公道五路上的兒童探索館前身是世博台灣館，林智堅任內轉型規劃兒探館後，工程完成近八成時廠商與市府中途解約，涉貪停職的市長高虹安上任後，停擺兩年九個月近期重啟規劃設計，新規劃設計將拆除兒探館球體上方、被戲稱是「鱷魚嘴」的景觀平台，並要再花兩億多改善，預計二○二七年底完工。市議員曾資程批，高虹安團隊兩年多來執政無方，唯有三階罷免投同意，換掉無能的高虹安，才能讓市政重上軌道。

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文化局：規劃設計監造案 月初決標

新竹市文化局表示，兒童探索館二○二二年九月停工後歷經中途結算作業、現況評估及規劃設計監造等過程，月初完成規劃設計監造案決標，由郭自強建築師事務所得標，規劃拆除兒探館原設置球體及五樓外伸平台結構，預計再投入兩億多經費重啟改善工程。

曾資程：高掩飾無能 將責任歸咎於前朝

曾資程說，高虹安上任初期強調要「清理前朝爛攤子」，但兩年五個月過去，未見有效的轉型成果。將責任歸咎於前朝，以此掩飾自身無能。從兒探館及國際展演中心等案可見，高虹安市府面對挑戰時的怠惰與失能，已成為市政推動的絆腳石。前朝好不容易爭取的重大建設，不是轉折、停擺就是延宕，城市光榮感消耗殆盡，已成高虹安最大污點。

市議員楊玲宜也說，高虹安早在二○二三年五月市議會考察藝文高地兒探館時，就說要重啟規劃設計標案，卻虛耗至今，歷經兩任文化局長，直到罷免二階有五萬多市民連署，高虹安為挽回施政滿意度吊車尾壓力，才重啟規劃案。且選前承諾會遵守財政紀律，卻要追加兩億多預算改善，把新竹人當盤子。不管是棒球場改善或關埔慈雲空橋新建、兒探館改善都遙遙無期。

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