新屋蚵間里蓋養豬場 居民抗議

桃園市新屋區蚵間里有業者要蓋養豬場，蚵間里長彭小林號召上百人到豬場場址拉白布條抗議。（記者黃政嘉攝）

2025/06/08 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區蚵間里羊寮橋旁，有養豬業者要新建二層樓養豬場，引發里民憂心空氣、排水、海洋等污染，甚至影響捕魚生計，蚵間里長彭小林聽聞業者將動工，昨號召逾百鄉親到場址基地外拉白布條抗議，堅決反對設立養豬場到底。

養豬場洪姓業者受訪表示，將興建逾二千坪的密閉式水濂豬舍，投資逾四億元採用最先進的養豬、廢水設備，皆符法令規範，甚至比環保標準還高，確實有心想把養豬產業做好，三月開說明會約七十位里民到場了解，當時也邀里民觀摩其他場的做法，面對開工前的抗爭，公司始終願意跟里民溝通、釋疑。

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市府農業局漁牧科長楊安光說，業者依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」申請畜牧設施，二○二二年三月審核通過取得許可，續於去年三月依法取得建築執照，但因里民陳情抗議，所以現況仍未興建，針對里民關切養豬場環境污染問題，市府已請業者加強跟里民溝通、回應，以維鄰里和諧。

養豬場基地位在羊寮橋旁的產業道路，昨掛滿「堅決反對設立養豬場」等抗議布條，彭小林說，容納一萬隻豬的兩樓養豬場，說沒有臭味，要如何相信？捕撈鰻苗為生的里民靠抓一季鰻苗生活一年，若業者設置養豬場污染海洋而影響鰻苗量，里民生計受影響，不找養豬業者拚命才怪；笨港里長黃建興表示，里民無法承受萬隻豬臭味，載豬車輛進出也影響里民起居，業者應尊重地方意見。

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