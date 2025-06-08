為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    提升穩定性 北捷閘門電子設備更新

    2025/06/08 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運平均每日有超過二百萬人次搭乘，上下班尖峰時間在市政府、松江南京等站，常見閘門前大排長龍，等待感應票卡進出，也常聽到警示音「請退出門擋區，再感應票卡」，民眾批評北捷閘門實在太卡。北捷表示，今年將更新所有閘門「電子主單元」，提升系統穩定性，但進出站感應速度並不會變快，仍以旅客通行之安全與順暢為首要考量。

    北捷︰安全考量 進出站感應不會變快

    每天通勤都會搭文湖線、板南線跟松山新店線的江小姐表示，台北捷運進出站閘門不太順，相較之下韓國首爾地鐵進出站感應沒有延遲狀況。吳小姐則說，在日本搭地鐵進出閘門走路無須減速通過，但過北捷閘門都需要停下來感應，也常常感應失敗。

    台北捷運閘門設計每分鐘最多進出站人數為六十人，然而觀察大巨蛋大型活動散場之尖峰實際營運情形，國父紀念館站單一閘門每分鐘約通行卅人，僅達到設計容量之一半。

    北捷指出，閘門「電子主單元」更新目的主要為汰換老舊設備，提升系統穩定性，並導入多元支付服務。北捷表示，更新重置閘門「電子主單元」後，各支付方式之設計標準維持不變，整體仍以旅客通行之安全與順暢為首要考量。

    台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，北捷閘門整體上來說沒有太大的問題，除了硬體，乘客使用時也會有很多狀況，針對車站人流進出，相信營運單位會有良好安排。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播