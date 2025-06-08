提升穩定性 北捷閘門電子設備更新

2025/06/08 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運平均每日有超過二百萬人次搭乘，上下班尖峰時間在市政府、松江南京等站，常見閘門前大排長龍，等待感應票卡進出，也常聽到警示音「請退出門擋區，再感應票卡」，民眾批評北捷閘門實在太卡。北捷表示，今年將更新所有閘門「電子主單元」，提升系統穩定性，但進出站感應速度並不會變快，仍以旅客通行之安全與順暢為首要考量。

北捷︰安全考量 進出站感應不會變快

每天通勤都會搭文湖線、板南線跟松山新店線的江小姐表示，台北捷運進出站閘門不太順，相較之下韓國首爾地鐵進出站感應沒有延遲狀況。吳小姐則說，在日本搭地鐵進出閘門走路無須減速通過，但過北捷閘門都需要停下來感應，也常常感應失敗。

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台北捷運閘門設計每分鐘最多進出站人數為六十人，然而觀察大巨蛋大型活動散場之尖峰實際營運情形，國父紀念館站單一閘門每分鐘約通行卅人，僅達到設計容量之一半。

北捷指出，閘門「電子主單元」更新目的主要為汰換老舊設備，提升系統穩定性，並導入多元支付服務。北捷表示，更新重置閘門「電子主單元」後，各支付方式之設計標準維持不變，整體仍以旅客通行之安全與順暢為首要考量。

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，北捷閘門整體上來說沒有太大的問題，除了硬體，乘客使用時也會有很多狀況，針對車站人流進出，相信營運單位會有良好安排。

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