台北動物園42歲非洲象 「美代」離世

非洲象「美代」6日晚間出現脫水情形，體溫也偏高，在治療過程中突坐下無法再站立，動物園工作人員嘗試協助其再站起來。（台北動物園提供）

2025/06/08 05:30

6日評估無法恢復正常生理機能 進行人道處置

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園傳噩耗，四十二歲非洲象「美代」六日晚間出現脫水情形，體溫也偏高，在治療過程突坐下無法再站立，經評估無法恢復正常生理機能，動物園決定進行人道處置；晚間「美代」離世。園方指出，綜合研判死因為全身性感染。園方沉痛表示，謝謝「美代」一起陪伴我們的時光。

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園內僅剩另一隻非洲象「千惠」

園方說，四十二歲的「美代」在非洲象族群已不算年輕，目前園內僅剩另一隻非洲象「千惠」，而對於大象這種群居動物，失去同伴多少會有影響，保育員也會持續關注；此外，六日當晚也有已退休大象保育員，特地前來見「美代」最後一面。

動物園表示，今年二月起，照養與醫療團隊發現「美代」出現左前肢不正常步態，經診斷後啟動保守性治療，持續投予關節保護藥物及進行行為觀察；不過，六月三日「美代」突出現情緒與行為異常，並顯現出緊張及退縮反應，同時伴隨體溫升高，醫療團隊隨即投予抗生素進行治療。

六日上午，「美代」顯示脫水情形，體溫也偏高，獸醫立即為牠進行輸液，補充水分與電解質；不過在治療過程中，「美代」突然坐下後就無法再自行站立；醫療照養團隊立即召集人力支援，嘗試協助其重新站起，可惜經多次努力仍無法改善其狀況。

治療過程 坐下後無法自行站立

動物園在徵求動物園暨水族館協會（AZA）大象專家意見，並緊急就相關資訊進行研判，確認「美代」已無法恢復正常生理機能，持續治療恐加劇其痛苦，經審慎評估後決定進行人道處置，讓「美代」有尊嚴地離開。

進行解剖 死因為全身性感染

園方昨日說明，徹夜針對「美代」進行解剖至凌晨兩點，發現其有全身淋巴結節多處腫大，肺部也有局部多發性出血、壞死情形，初判死因為全身性感染；此外，先前出現狀況的左前肢關節，也有發炎狀況加劇，導致病發後「美代」無法再站起來。

至於未來是否再引進大象，園方表示，照養大象需要很寬大的場域，對於健康維護也要高標準，必須審慎再評估。

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