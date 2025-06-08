崙背詔安客家文化 文物展連接記憶

雲林縣政府與崙背鄉當地文史工作者廖炫欽合作，舉辦「地方文物記憶特展」盼喚醒當地民眾的回憶。（記者李文德攝）

2025/06/08 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內詔安客家人約兩萬六千人，雲林縣政府與崙背鄉文史工作者廖炫欽合作，即日起至十五日在詔安客家文化館舉辦「地方文物記憶特展」，將崙背鄉上百件與客家文化、生活照片、文物展出，盼喚醒當地民眾的回憶。

縣府民政處長蕭德恕表示，縣內詔安客家人分布在崙背鄉的港尾、羅厝、崙前、鹽園；二崙鄉以深坑、惠來厝、復興、三塊厝、十八張犁較多，早年詔安客家人與福佬人居住在相同的聚落，因此語言逐漸流失，現僅約八千多人會講客語，甚至特有的文化習俗也逐漸流失。

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廖炫欽表示，此次策展圍繞在崙背鄉內的生活，以自身十多年來訪談數百位居民、耆老，收集上千張照片取出一部分向大家呈現，將民眾遇到的重要人生階段大事統合展出，如結婚、工作、校園等面向一一展出照片及文物。

廖炫欽指出，當地詔安文化獨具特色，如崙背奉天宮謝平安慶典，會邀請二崙新店媽、大義崙媽作客看戲，鹽園順天宮關聖帝君「中秋夜巡」，崙前村寶藏「金雞白馬化龍銀」的傳奇故事等，希望讓民眾回憶鄉內獨特故事。

蕭德恕說，每個地方、特展將分兩場次，七至十五日在詔安客家文化館展出，廿一至卅日在二崙故事屋展出，盼展覽成為拋磚引玉的起點，促進更多文化記憶的蒐集與傳承。

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