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    與珍古德行動 「根與芽」為保育發聲

    根與芽動物聯合國活動昨熱鬧登場。91歲的珍古德博士（前排中）親臨現場。（記者吳俊鋒攝）

    根與芽動物聯合國活動昨熱鬧登場。91歲的珍古德博士（前排中）親臨現場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/08 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「二○二五根與芽動物聯合國」活動昨天在長榮大學登場，十七所學校、上千名師生齊聚，透過系列展演為保育發聲；九十一歲的珍古德博士，暌違七年後再次出席，她鼓勵學子勇敢行動，為地球永續貢獻心力。

    珍古德先參加長榮大學的畢業典禮，進行專題演講，下午出席根與芽動物聯合國活動。她說，人類是動物世界中最聰明的，卻不斷擷取將我們養大的地球環境資源，讓未來生存變得日益困難。全球的困境包含氣候變遷、物種消失、戰爭紛亂，以及土地、水源的污染等；但大自然是很有韌性的，只要停止破壞，仍可恢復生機，請勿放棄任何可以改變世界的機會，一定要站出來採取行動。

    動物聯合國的宗旨，就是希望喚起大家與珍古德一起行動，活動以模擬聯合國的形式進行，學生分別代表十七個「動物國」，高舉親手繪製的國旗登場，透過戲劇、音樂、簡報與說故事等，發表各自研究動物的保育訴求。

    各校學子去年十月起開始接受珍古德協會進校課程，深入了解「根與芽」行動理念與自然保育議題，並選定特定物種為代表，包含犀牛、鯨鯊、北極狐、巨嘴鳥、黑面琵鷺、蓋斑鬥魚、台灣暗蟬、陸寄居蟹等。

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