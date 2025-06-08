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    響應世界自行車日 千餘車友飽覽台南風光

    台南YouBike站點已有600站，使用人數突破800萬人次。（記者洪瑞琴攝）

    台南YouBike站點已有600站，使用人數突破800萬人次。（記者洪瑞琴攝）

    2025/06/08 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市響應「世界自行車日」，昨天在安平觀夕平台舉辦「一騎i台南」自行車活動，吸引上千名車友參加，有許多親子騎乘同樂，欣賞沿途風景，感受台南之美，同時預告年底前YouBike使用人數朝向一千萬大關目標。

    台南曾入選 全球12個自行車旅遊城市

    南市交通局局長王銘德表示，台南擁有許多歷史建築、巷弄街道，曾入選國際知名單車雜誌《Momentum》全球十二個最適合自行車旅遊城市。藉由響應世界自行車日活動，建議遊客在白天騎行「安平老街巡禮路線」、「府城古蹟探訪尋幽路線」或是「博物館路線」，到了晚上就以「夜市巡禮路線」來趟美食之旅。

    YouBike年底可望破千萬人次使用

    交通局說，南市已規劃四十四條全長七三六公里的自行車道，在全市卅七區皆設置公共自行車租賃站，達成「區區有站」階段性目標，目前站點總數已有六百站，使用人數突破八百萬人次，預計今年將達成六二五處站點、六二○○輛車，使用人數一千萬人次的營運目標。

    民眾可在安平區安億停車場YouBike站出發，循著安平路、古堡路、安北路前往安平古堡、樹屋、四草大橋或是觀夕平台，另一側則可沿安億路接光州路，順路遊覽林默娘公園、億載金城、原住民公園、漁光島等地，來趟安平老街巡禮。

    鄰近林默娘公園的港濱歷史公園，還有陳列F-104A星式戰鬥機、T28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機，滿足軍事迷的知性之旅。

    「一騎i台南」自行車活動邁入第三年，是教育部體育署「運動i台灣2.0」計畫之一，透過主題式騎乘單車活動，呈現台南自行車道與自然風光之美。車友沿途經過四草大道、四草大眾廟等地，全程來回約八公里。南市體育局局長陳良乾表示，將持續推廣自行車運動，結合自然與歷史文化，讓民眾不僅強身健體，更能深度認識台南。

    「一騎ｉ台南」在安平觀夕平台出發。（南市府提供）

    「一騎ｉ台南」在安平觀夕平台出發。（南市府提供）

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