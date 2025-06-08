《高雄》高雄前5月亂丟菸蒂 比去年同期多600多件

2025/06/08 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年加強取締亂丟菸蒂，前五月裁處二千多件，比去年同期增加三成七，光是民眾檢舉件數高達七成七，以三民區正豐街與褒忠街路口裁處四十件、開罰五．一萬元最多。

環保局統計，高雄市今年前五月亂丟菸蒂裁罰二千六百多件總計三百多萬元，比去年同期裁處近二千件增加三成七；其中民眾檢舉高達七成七，比去年同期檢舉增加四二五件。

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三民區正豐街與褒忠街路口附近有KTV及遊樂場，民眾消費或候車常亂丟菸蒂，經檢舉達人蒐證檢舉，市府裁罰四十件共五．一萬元最多；其次楠梓區右昌一巷常遭人亂丟菸蒂，造成環境髒亂，民眾蒐證檢舉，市府裁罰三十九件共五．二萬元。

此外，鳳山區建國路一段與經武路口紅燈長達九十秒，少數機車族剛好抽完菸上路，隨手亂丟菸蒂，清潔隊裝設監視器蒐證，開罰三十五件共四萬多元。

環保局表示，今年亂丟菸蒂開罰件數比去年多，民眾普遍都有錄影設備，以亂丟菸蒂最容易蒐證，清潔隊也積極取締，加強環境告發。

環保局指出，亂丟菸蒂行為違反廢清法規定，開罰一千二百至六千元，持續透過稽查、民眾檢舉發放一成五獎勵金、加強宣導菸蒂不落地等，共同守護環境。

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