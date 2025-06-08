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    《高雄》選校看交通 高捷推4色高中職分佈圖

    高捷發表新版高中職校分佈圖，提供國中畢業生選填學校參考。圖為學生搭大眾運輸通勤情形。（記者王榮祥攝）

    高捷發表新版高中職校分佈圖，提供國中畢業生選填學校參考。圖為學生搭大眾運輸通勤情形。（記者王榮祥攝）

    2025/06/08 05:30

    對應4條軌道系統 供國中畢業生填志願時參考

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國中畢業生六月底即將繳交申請高中職志願卡，高雄捷運發表新版高雄地區高中職校與軌道運輸的相對位置圖，以四種顏色對應目前四組軌道系統，提醒上下學搭乘大眾運輸的方便性與安全性，提供近期要選填志願的國中畢業生多一項考量。

    高捷陸續發表過多款高中職校分布圖，今年以四種顏色對應四組軌道系統，紅色代表高捷紅線、橘色是高捷橘線、綠色是環狀輕軌、藍色指台鐵，顏色會標示在校名前，讓大家更清楚學校靠近哪條軌道。

    8校標註「雙色」、雄商唯一近紅橘線

    分布圖列出全高雄市四十九所公私立高中職，包括廿多所沒軌道系統可達的學校，其中紅線經過學校有九所、橘線兩所、輕軌九所、台鐵七所。

    靠近軌道的學校中有八校標註「雙色」，代表學校附近有兩組軌道經過，高雄中學與鳳山高中有捷運與台鐵，大榮中學、鼓山高中與道明中學有台鐵與輕軌，高雄女中有輕軌與捷運，高雄高商則是唯一靠近紅、橘兩色（捷運紅橘線）的高職。

    高捷向國中畢業生喊話，現在選校不只看課程，更要看交通，歡迎多利用大眾運輸上下學，離車站只要幾步路，通勤超省力，不但學生省時，家長也能放心，環保又安全，且早上多睡幾分鐘、不怕遲到。

    持TPASS高雄399 30天內任意搭大眾運輸

    高捷也鼓勵學生辦理TPASS，以高雄三九九月票為例，持卡人卅天內在高雄市境內不限里程、不限次數搭乘「捷運、輕軌、公車、客運、渡輪（乘客）、台鐵」，另附贈YouBike 2.0（E）不限次數，每趟前卅分鐘免費。

    網友留言「敲碗大學版」、「高雄越來越方便」，還有網友幫母校新興高中宣傳「臨近中央公園站，有多路公車行經，歡迎踴躍填」。

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