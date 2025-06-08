《屏東》台灣仲夏節大鵬灣登場 3主題市集開張

「冰品巡迴車」當日消費茶咖冰攤位滿百集滿三點，可以獲得限量喔熊可可冰一份。（記者陳彥廷攝）

2025/06/08 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光署昨天在大鵬灣國家風景區為「台灣仲夏節」揭幕，觀光署主秘方正光指出，今年仲夏節串聯十三個國家風景區管理處及三三二家合作業者，同步推出「旅遊護照數位集章活動」、「冰品巡迴車」與「鐵道旅遊節」，從最熱的六月一路精彩到九月，邀請大家走出戶外「上山消暑、下海清涼」，清涼一夏。

黑鮪魚觀光季 上千人呷辦桌

此外，屏東縣政府舉辦的黑鮪魚文化觀光季「美食推廣宴」昨天在東港東隆宮廟埕席開百桌，一桌不到六千元的十道佳餚，皆由東港在地新鮮食材製成，包括油魚子、黑鮪魚生魚片、紅燒魚翅羹、烤鮪魚琵琶骨、櫻花蝦米糕暨雙糕潤、鮑魚養生雞湯、經典功夫封肉、清蒸龍蝦、川燙白蝦＆酥炸花枝丸、口味冰品，不僅「東港三寶」黑鮪魚、油魚子及櫻花蝦全到齊，還有在地著名小吃雙糕潤，開放預訂三分鐘不到即被訂購一空，縣長周春米邀請許多國際嘉賓與上千民眾作伙呷辦桌，氣氛熱鬧。

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「台灣仲夏節」以「仲夏來了in大鵬灣」為主題，方正光表示，今年以「北回之巔Ｘ微笑南灣」為整體意象，整合「夏至二三五」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」四大主軸，從玉山主峰至大鵬灣濱海，深度體驗台灣多樣而豐富的夏日風情，結合騎單車、搭帆船、獨木舟跨海挑戰，打造今夏最Chill的海灣盛典水上遊憩、冰品品嘗與鐵道旅遊等多元遊程。

茶咖冰攤滿百集3點 送喔熊可可冰

大鵬灣國家風景區管理處指出，活動現場設有三大主題市集，「台灣美食市集」匯聚全台特色料理與飲品，讓民眾可以品嚐在地風味；「來呷茶咖冰市集」主打茶飲、咖啡與特色冰品，更可感受台灣仲夏的涼爽滋味；「旅遊趣市集」邀集屏東觀光圈與景點旅遊業者，推廣特色遊程與體驗；當日消費茶咖冰攤位滿百集滿三點可獲得限量「喔熊可可冰」，贈完為止。

「冰品巡迴車」當日消費茶咖冰攤位滿百集滿三點，可以獲得限量喔熊可可冰一份。（記者陳彥廷攝）

台灣仲夏節昨日在大鵬灣國家風景區揭幕。（記者陳彥廷攝）

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