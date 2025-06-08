《台東》偏鄉設備簡陋 立委允爭取行動醫療床

立委陳瑩昨與高市關心人道援助學會前往鸞山部落義診。（陳瑩服務團隊提供）

2025/06/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕立法委員陳瑩聯手高雄市關心人道援助學會，昨天在台東縣延平鄉鸞山國小舉辦「預防醫學檢測義診暨義剪活動」，吸引逾百名部落居民，現場提供八項醫療檢測服務及義剪，由於山區牙科治療使用改裝躺椅，醫療床為臨時組合床，設備簡陋，陳瑩允諾未來將推動縣府及鄉公所備置牙科醫療床與行動醫療床，提升巡迴醫療效率與品質。

這次服務項目有心臟內科（心臟超音波）、腦中風預防（心律不整檢測）、眼科、神經外科、甲狀腺超音波、中醫、牙科、腹部超音波等八項，醫療團隊利用iPad及可攜式儀器提供高品質且精準的服務；「義剪」甚至還包括美甲，許多族人都是生平首次接觸到甲狀腺超音波，還有中年婦女生平第一次做美甲，大讚「感覺舒服」。

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針對在都市醫院巳是常態的檢測，不少族人也好奇「原來這可以檢查」。陳瑩表示，自己長期關注原民健康權益，曾推動行動洗腎車、原住民護理公費生、原鄉長照機構、偏鄉醫療車及《原住民族健康法》，偏鄉居民就醫需翻山越嶺，醫療可近性遠低於都市，亟需政策縮小城鄉差距。

針對「優化偏鄉醫療精進計畫」，從二○一九到二○二三年共投入近十億，她說，此次義診不僅提供即時服務，也承諾持續監督衛福部，推動醫療資源下鄉，朝健康平權目標邁進。

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