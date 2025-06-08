彰縣國中小校長大風吹 30校異動

2025/06/08 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今年八月一日起的新學年度，將出現校長大風吹！全縣有十三所公立國中小校長申請退休，還有十七校的校長任期屆滿八年、七．五年也將換人，將超過卅校要換新校長。其中，員林市大同、員林、明倫等三所國中校長同時申請退休成為焦點。

13人申請退休 17人任期屆滿

教育處長蔡金田表示，今年有十三所國中小校長申請退休，分別為四所國中、九所國小。剛好員林市三所國中，也就是大同謝國士、員林吳俊良、明倫林宗仁同時申請，加上鄰近的埔心國中黃森明也申退，這四位國中校長都各有不同的生涯規劃，或是家庭因素而申退。

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員林大同、員林、明倫3國中校長申退

由於陽明國中余立焜、彰興國中吳麗月、溪湖國中鄭宇森等三校任期屆滿七．五年，也提出遴選申請。大同國中是全縣學生數最多的國中，彰興是年年總量管制學校，陽明、溪湖是老字號學校，由於只要任期滿六年可以申請遴選，永靖、溪州、北斗、彰泰、和群等國中也提出申請，等於縣內國中的校長將會出現大風吹。

在國小部分，年年總量管制的大成國小校長吳宗達申退，傳統老校的平和國小校長張鴻章、鹿港國小校長徐文男也因為屆滿八年、七．五年，要提出遴選申請，勢必讓全縣國小的校長出現大搬風。

彰化縣國中小校長以往每半年遴選一次，縣長王惠美上任之後，比照大多數縣市改為一年一次，校長任期為每任四年，得連任一次到八年，偏鄉學校可連任兩次，最多十二年。因此，任期屆滿七．五年也要提出遴選申請。

彰化縣今年校長申退學校名單；國中部分有：明倫、員林、埔心及大同等四校。國小部分有：泰和、陸豐、大成、富山、伸東、頂番、大西、潮洋及路上等九校。

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