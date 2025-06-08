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    強化射擊訓練 中市召訓備役替代役

    替代役備役役男射擊訓練，進行槍枝大部分解。（台中民政局提供）

    替代役備役役男射擊訓練，進行槍枝大部分解。（台中民政局提供）

    2025/06/08 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府今年舉行的第一梯次替代役備役役男射擊訓練演訓，在六日完成，共召訓二○○位備役役男，實施為期兩天的實彈射擊訓練，期盼強化基本戰技與自我防衛能力，提升全民國防戰力。

    民政局副局長彭岑凱表示，內政部自前年起將槍枝基本課程及實彈射擊，納入新兵基礎訓練，並自去年起針對退役備役役男推動射擊訓練召集，今年更將訓練時間由一日延長為二日，深化課程內容，增進役男適應戰場環境的能力，以自我防衛技術。

    此次實彈射擊訓練於成功嶺營區實施，由台中市後備第一旅全力支援訓練，不僅提供專業的師資，還有設備齊全的訓練場地，課程包含「民防及全民國防課程」、「射擊基本課程」、「槍枝模擬射擊」及「實彈射擊訓練」等。

    今年第一階段（一月至七月）市府除辦理救護員（EMT-1）繼續教育召訓兩梯次、共七一八人，並於成功嶺營區辦理兩梯次實彈射擊召訓共四○○人。

    另台中市今年城鎮韌性（全民防衛動員、防空）演習將於七月十五日登場，屆時也將召訓一五○名備役役男支援演習。

    替代役備役役男射擊訓練，進行模擬射擊訓練。（台中民政局提供）

    替代役備役役男射擊訓練，進行模擬射擊訓練。（台中民政局提供）

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