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    飄洋過海 非洲父親來台參加女兒畢典

    弘光科大研究所畢業生杜芃閣父親遠從非洲史瓦帝尼搭飛機10餘小時，來台參加女兒畢典，父女在台上開心相擁。（記者張軒哲攝）

    弘光科大研究所畢業生杜芃閣父親遠從非洲史瓦帝尼搭飛機10餘小時，來台參加女兒畢典，父女在台上開心相擁。（記者張軒哲攝）

    2025/06/08 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市私立弘光科技大學七日舉辦畢業典禮，安排日本、史瓦帝尼、馬來西亞、越南、澳門、香港及本國等七個國家或地區、共十六名各系畢業生代表致詞，展現國際化教育成果。其中，健康事業管理系研究所畢業生杜芃閣的父親，遠從非洲邦交國史瓦帝尼搭飛機十餘小時，來台參加女兒的畢業典禮，父女在台上開心相擁，見證女兒學成的珍貴時刻。

    畢業典禮在弘光科大毓麟館分三場舉行，第一場由醫療健康學院、國際餐旅學院合辦。校長蘇弘毅在首場畢業典禮致詞指出，畢業生經歷疫情帶來的挑戰與轉變，鍛鍊得更堅定、更有韌性。

    杜芃閣代表健管系研究所致詞，她強調，健康就是力量，台灣擁有完善且強大的醫療制度，在公共衛生領域是世界領導者，是自己選擇來台灣念研究所之因，由於她只會一點中文，這四年對她來說，是非常深刻且轉變巨大的人生階段，感謝所有師長、同學的協助，讓她慢慢適應，並在專業層面獲得成長。

    對於未來規劃，杜芃閣說，希望應用所學，改善醫院系統，或與全球健康組織合作，促進發展中的國家推動健康管理，讓健康措施更具親近性、影響性與擴展性。

    弘光科大研究所畢業生杜芃閣的父親（右）、叔叔（左），遠從非洲史瓦帝尼來台參加杜芃閣（中）的畢典，見證女兒學成的珍貴時刻。 （記者張軒哲攝）

    弘光科大研究所畢業生杜芃閣的父親（右）、叔叔（左），遠從非洲史瓦帝尼來台參加杜芃閣（中）的畢典，見證女兒學成的珍貴時刻。 （記者張軒哲攝）

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