台大百年：邀31諾貝爾獎得主來台 今年11月到明年5月 講座交流、合作

台大昨召開校務會議，校長陳文章表示為慶祝台大百年，今年11月到5月將邀請31位諾貝爾獎得主來台交流。 （記者林曉雲攝）

2025/06/08 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣高教界年底將閃閃發光。台灣大學校長陳文章昨日在校務會議上透露，為慶祝台大百年，攜手十七所大學、十四家企業及工研院，將邀請三十一名諾貝爾獎得主來台，進行講座交流與深度合作，時間落在今年十一月到明年五月，十一月十日首場，將由二○一○年諾貝爾物理學獎得主安德烈．海姆（Andre Geim）來台演講。

17所大學、14家企業及工研院攜

陳文章表示，台大與世界和平基金會合作，搭建跨域頂尖交流平台，將陸續邀請不同領域的諾貝爾獎大師來台，與國內重要學研機構師生及社會人士進行講座與交流，已成立台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會，共十七所大學、十四家企業（每年贊助二二五○萬元，至少五年）及工研院，擬定工作重點為：推動講座交流、深度合作、深耕教育與聯誼會運作等。

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此外，為配合教育部推動國家重點領域頂尖研究中心計畫，台大將新設「人工智慧」和「先進生醫」頂尖中心，陳文章表示，配合教育部、預計一年投入五百萬元經費。

台大也啟動「高中生進階課程系列五年試辦計畫」，已邀建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中等五校推薦高二、高三學生參加，修課通過後發給證明，入學後可申請學分抵免。

陳文章說明，有接獲台大錄取哈佛大學的學生尋求協助，台大會推動「訪問生專案及可能銜接方案」，可緊急支援全球優秀人才，主要延攬各國優秀學生，不是特別針對哈佛，但若有學生無法在美國完成學業，可以透過該專案短期留學台大，以利銜接課程。

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