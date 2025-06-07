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    首頁　>　生活

    守護尖石 修女趙秀容辭世千人送行

    趙秀容修女享耆壽93歲，昨舉行告別彌撒，包括教友及原鄉千人送行，新竹縣長楊文科也頒發褒揚狀，感念其對原鄉的奉獻與付出。（記者洪美秀攝）

    趙秀容修女享耆壽93歲，昨舉行告別彌撒，包括教友及原鄉千人送行，新竹縣長楊文科也頒發褒揚狀，感念其對原鄉的奉獻與付出。（記者洪美秀攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕擁有台灣身分證的義大利修女趙秀容五月卅日辭世，享耆壽九十三歲。昨在新竹市北大教堂舉行告別彌撒，包括教友及尖石鄉原住民千人送行。新竹縣長楊文科感謝趙秀容無私奉獻偏鄉超過一甲子，特頒褒揚狀。竹北市長鄭朝方也提到，總統賴清德看重此事，將頒發總統府褒揚狀，感念趙秀容對台灣原鄉的奉獻。

    竹縣府頒發褒揚令

    趙秀容修女一九三二年生，一九六一年從義大利來台，一九六三年進入尖石鄉服務、傳教。當時生活物質缺乏、交通不便，除傳福音，趙秀容也參與興建教堂和托兒所、縫紉班，被原鄉部落族人稱為「mumu（姆姆）」（泰雅族意指媽媽）。

    趙秀容深知教育的力量，創辦「天主教方濟幼兒園」附設課後托育中心及托嬰中心。因很多部落家庭經濟困難，趙修女不收費用，逐戶拜訪家長讓孩子上課，是新竹縣繼丁松青神父，第二位免喪失原屬國籍拿到中華民國身分證的外國籍人士。

    楊文科昨發褒揚狀感念其對尖石原鄉的奉獻與付出，期讓後代知道，來自義大利的「姆姆」趙秀容，用一生守護山谷中的希望與愛。

    鄭朝方在告別彌撒上提到，總統賴清德看重此事，將頒發總統府褒揚狀，肯定及感念其對台灣原鄉的奉獻與付出。

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