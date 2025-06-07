會考5A10+、作文6級分 竹竹苗13人

新竹市114年國中教育會考成績出爐，5A以上學生有905人，其中育賢國中學生表現優異。 （新竹市府提供）

2025/06/07 05:30

〔記者廖雪茹、洪美秀、彭健禮／綜合報導〕國中教育會考成績昨天寄發成績通知單，竹苗考區今年報名人數為一萬四千多人，其中，竹縣五二八六名考生，成績達5A精熟以上程度有七七三人，考取5A10+有八十一人，兩人考取5A10+、作文六級分；而竹市四八八八名考生，5A以上有九○五人，更有五名學生以5A10+、作文六級分；苗栗縣三千八百九十名應屆畢業考生，成績達5A精熟以上程度有二四○人，其中考取5A10+、作文六級分共六人，分別為照南國中、私立君毅中學國中部各三人。

竹市府教育處表示，培英國中林子涵與盧米娜獲得5A10+、作文六級分，林子涵從模考與科展挫折中穩健翻轉，盧米娜則透過密集寫作練習與師長回饋，展現自我突破與堅持。

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竹縣府教育局提醒，若考生對成績有疑慮，可在六月八、九日，每日上午九時至下午四時至竹苗考區試務會（國立新竹女中）申請成績複查。為協助莘莘學子志願選填，教育局將於六月廿至廿四日上班時間上午十時至下午三時，提供考生及家長免試入學志願選填電話諮詢服務（03-5596573轉21）。分發結果七月八日公告，並於七月十日至各錄取學校辦理報到。

苗縣府教育處表示，今年會考縣內學子考取5A10+、作文五級分人數較去年增卅六％，5A學生比例與歷年相較皆有不錯表現，寫作測驗成績五級分以上人數提升十一％。此外，縣內各科待加強比例大幅降低，顯見縣府各項計畫幫助及各校持續努力之下，「拔尖扶弱」已逐步展現卓越成效。

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