為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鄭正鈐被爆濫用公務車 林志潔籲罷免

    國民黨新竹市立委鄭正鈐辦公室昨針對相關檢舉與指控稱不再回應，新竹市雙罷免總部發言人林志潔則號召市民三階罷免要投同意票，下架無恥無能無德「三不」立委。圖為鄭正鈐日前公開受訪情形。（資料照，記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市立委鄭正鈐辦公室昨針對相關檢舉與指控稱不再回應，新竹市雙罷免總部發言人林志潔則號召市民三階罷免要投同意票，下架無恥無能無德「三不」立委。圖為鄭正鈐日前公開受訪情形。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/06/07 05:30

    鄭正鈐辦公室︰含沙射影指控不再回應

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐被政治工作者周軒及新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔踢爆立院開議期間，疑搭公務車密會建設公司高層，且用公務車台北新竹跑反罷免行程，對相關檢舉，鄭正鈐辦公室發聲明稱含沙射影指控不再回應，若有不法，歡迎提告。林志潔昨對鄭正鈐面對質疑持續閃躲不回應，籲市民罷免三階投票投同意，下架鄭正鈐。

    林志潔說，被揭弊者指稱鄭正鈐多次要求立法院派公務車送他來回新竹台北，且跑反罷免行程，除違反立法院公務車使用要點，更未依法負擔油費與過路費，是壓榨駕駛，濫用公家資源。

    林志潔抨擊，鄭正鈐從藍白四二六不當動員外籍人士上凱道反罷免，後又被查出主揪外籍人士養生館老闆娘何氏卿與麻姓男友人，涉入暴力討債及重利放貸等犯罪案件，鄭正鈐非但不說明，還刻意撇清切割與何氏卿交情。如今被檢舉濫用公務車反罷免，一樣持續裝睡，力行三不政策，不誠實不負責不回應。

    林志潔說，鄭正鈐跟在傅崐萁旁，去中國領旨賣台，毀憲亂政，拿著傅崐萁的修容組到新竹發放，更亂刪竹科經費、教育經費、長照經費、國防預算，自己則官司纏身、債台高築，連卡債都交不出來。如此無德無能無知無恥的立委，號召市民三階投票要站出來投同意票，下架「三不四無」的鄭正鈐。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播