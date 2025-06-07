鄭正鈐被爆濫用公務車 林志潔籲罷免

國民黨新竹市立委鄭正鈐辦公室昨針對相關檢舉與指控稱不再回應，新竹市雙罷免總部發言人林志潔則號召市民三階罷免要投同意票，下架無恥無能無德「三不」立委。圖為鄭正鈐日前公開受訪情形。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/06/07 05:30

鄭正鈐辦公室︰含沙射影指控不再回應

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐被政治工作者周軒及新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔踢爆立院開議期間，疑搭公務車密會建設公司高層，且用公務車台北新竹跑反罷免行程，對相關檢舉，鄭正鈐辦公室發聲明稱含沙射影指控不再回應，若有不法，歡迎提告。林志潔昨對鄭正鈐面對質疑持續閃躲不回應，籲市民罷免三階投票投同意，下架鄭正鈐。

林志潔說，被揭弊者指稱鄭正鈐多次要求立法院派公務車送他來回新竹台北，且跑反罷免行程，除違反立法院公務車使用要點，更未依法負擔油費與過路費，是壓榨駕駛，濫用公家資源。

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林志潔抨擊，鄭正鈐從藍白四二六不當動員外籍人士上凱道反罷免，後又被查出主揪外籍人士養生館老闆娘何氏卿與麻姓男友人，涉入暴力討債及重利放貸等犯罪案件，鄭正鈐非但不說明，還刻意撇清切割與何氏卿交情。如今被檢舉濫用公務車反罷免，一樣持續裝睡，力行三不政策，不誠實不負責不回應。

林志潔說，鄭正鈐跟在傅崐萁旁，去中國領旨賣台，毀憲亂政，拿著傅崐萁的修容組到新竹發放，更亂刪竹科經費、教育經費、長照經費、國防預算，自己則官司纏身、債台高築，連卡債都交不出來。如此無德無能無知無恥的立委，號召市民三階投票要站出來投同意票，下架「三不四無」的鄭正鈐。

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