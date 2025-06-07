橫屏背山通訊中繼站 二期農路修復啟動

農村發展及水土保持署台中分署，完成通往無線電中繼站道路一期工程改善，並啟動二期工程。（苗栗縣消防局提供）

2025/06/07 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山為熱門登山路線，山域救援也多，有賴橫屏背山的無線電通訊中繼站強化通訊涵蓋率，但通往中繼站台的道路年久失修，連四輪驅動車也難行，經農業部協助下修復完成第一期道路修復，並啟動第二期工程，以利設備維護。

加里山為熱門登山路線，但山區天候變化大、午後易起大霧，屢傳迷失意外。苗栗縣消防局為強化加里山域的無線電通訊涵蓋率，於二○二三年選定橫屏背山作為無線電通訊中繼站最佳地點，但通往站台的農路年久失修，沿線大小坑洞多，連四輪驅動車也難以前行，影響消防人員急難救助與設備維護的安全。

請繼續往下閱讀...

農業部農村發展及水土保持署台中分署去年啟動「東河十二鄰橫屏背社區農路第一期改善工程」，改善崎嶇難行的山路，已可行駛小型消防車，不僅讓消防通訊更穩定、急難救助更安全。施工期間，南庄消防分隊及南庄義勇消防分隊也參與協助，提供專業建議與支援。

苗縣府消防局表示，台中分署已啟動「東河十二鄰橫屏背社區農路第二期改善工程」，消防局期盼與該分署持續合作，將整段農路改善完成，提升用路安全，以利設備維護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法