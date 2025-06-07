為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    橫屏背山通訊中繼站 二期農路修復啟動

    農村發展及水土保持署台中分署，完成通往無線電中繼站道路一期工程改善，並啟動二期工程。（苗栗縣消防局提供）

    農村發展及水土保持署台中分署，完成通往無線電中繼站道路一期工程改善，並啟動二期工程。（苗栗縣消防局提供）

    2025/06/07 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山為熱門登山路線，山域救援也多，有賴橫屏背山的無線電通訊中繼站強化通訊涵蓋率，但通往中繼站台的道路年久失修，連四輪驅動車也難行，經農業部協助下修復完成第一期道路修復，並啟動第二期工程，以利設備維護。

    加里山為熱門登山路線，但山區天候變化大、午後易起大霧，屢傳迷失意外。苗栗縣消防局為強化加里山域的無線電通訊涵蓋率，於二○二三年選定橫屏背山作為無線電通訊中繼站最佳地點，但通往站台的農路年久失修，沿線大小坑洞多，連四輪驅動車也難以前行，影響消防人員急難救助與設備維護的安全。

    農業部農村發展及水土保持署台中分署去年啟動「東河十二鄰橫屏背社區農路第一期改善工程」，改善崎嶇難行的山路，已可行駛小型消防車，不僅讓消防通訊更穩定、急難救助更安全。施工期間，南庄消防分隊及南庄義勇消防分隊也參與協助，提供專業建議與支援。

    苗縣府消防局表示，台中分署已啟動「東河十二鄰橫屏背社區農路第二期改善工程」，消防局期盼與該分署持續合作，將整段農路改善完成，提升用路安全，以利設備維護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播