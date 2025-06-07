苗縣蓋12億總圖 爭部教補助６億待複審

苗栗縣警局將異地新建，基地將改建為苗栗縣總圖書館。（資料照，記者張勳騰攝）

2025/06/07 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局廳舍獲中央補助將異地新建，苗栗縣政府規劃利用搬遷後的警察局廳舍基地推動興建苗栗縣總圖書館，估計經費至少十二億元，縣府透過教育部競爭型計畫補助爭取六億元，通過初審，待複審結果，朝文化新地標前進。

規劃利用搬遷後警察局廳舍基地

苗栗縣立圖書館於一九八三年落成啟用，曾於二○○○年內部整修，但建物老舊、空間也略嫌不足，縣長鍾東錦規劃利用即將辦理縣警察局異地新建後的二千九百九十四坪現址基地，推動興建地上四層、地下一層的現代化苗栗縣總圖書館。

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縣府將自籌6億元 打造新地標

苗縣府估計苗栗縣總圖書館興建經費至少十二億元，規劃由縣府自籌六億元，另透過教育部競爭型計畫，爭取六億元補助，該計畫已通過初審，並由縣府教育處長葉芯慧於二日帶隊進行複審簡報，待複審結果。

鍾東錦表示，若苗栗縣總圖案定案，將來一定會聘請名師設計，展現城市美學，成為新地標，請鄉親拭目以待。

立委邱鎮軍也指出，教育部已正式進行苗栗縣政府提報總圖案的審查，他也會持續跟進、積極協調，讓規劃案不只留在紙上，而是真正落實。

教育處表示，待教育部核定總圖案後，縣府將進一步設計，初步規劃總圖不只是傳統書籍典藏、借閱功能，同時具備現代化資訊等服務，並會扮演推廣與教育功能，成為知識共享與社群交流的重要場域，至於現有的縣立圖書館建築空間，則評估與縣府文化觀光局合作，規劃成為各式藝文展場。

警察局異地新建 拚8月底完成招標

苗栗縣警察局廳舍異地新建案部分，由中央補助十一億四千二百萬元，地方自籌二億五千八百八十四萬元，新址基地在苗栗市經國路衛福部苗栗醫院旁，警察局拚八月底完成招標，預計工期四年。

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