咖啡店老闆娘：若罷傅失敗 將告別家鄉

在花蓮美崙開咖啡店的老闆娘（後排右一），在青鳥運動後就表態反對傅崐萁，在大罷免期間獲得許多消費者主動到店支持，曹興誠（前排右一）也特別前來為她加油。（宅神肉桂捲提供）

2025/06/07 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國各縣市民間團體串聯吹起大罷免浪潮，立法院國民黨團總召傅崐萁被視為「首惡」，成為花蓮首批罷傅連署站的花蓮咖啡店老闆娘說，回花蓮創業已六年「但或許將是最後一年」、「已厭倦只會情勒花蓮人的傅崐萁」，若罷免失敗也將告別家鄉。

指花蓮慘況 是24年盲目投票造成

花蓮市美崙「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」，在年初罷免剛剛開催，花蓮人大多噤聲、許多人去連署也不敢露臉，就怕被查水表，但店家不畏異樣目光，成為花蓮市第一批站出響應的「微光花蓮店家」，提供民眾寫連署書及收件。

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老闆娘說，原本覺得「在台灣表述政治立場，是自然而然的事」，卻因朋友提醒「傅崐萁很可怕」要她小心，店內開始收連署書後，瞞著家人不敢說，後來消息曝光，父親還質問「妳是收了多少錢，要做這種事情」？為此心中百感交集，只能搖搖頭說「我如果有拿錢，還在這邊賣什麼咖啡、做什麼肉桂捲」！

她說，現在花蓮會這樣慘，「正是過去廿四年所有盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的」，已厭倦傅崐萁永遠只會情緒勒索花蓮人、勒索全台灣，永遠只會哭窮。二月她就決定，罷免失敗就離開花蓮，朋友及社會前輩勸她「若年輕人也走了，花蓮就沒希望了」，但最想反問的是，為什麼大家把盼望放別人身上、卻不敢一起站出來改變」，罷免成功的最後一哩路，盼望大家都能站出來投票，勇敢投出花蓮不一樣的未來。

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