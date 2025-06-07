《161億怎麼花？》傅崐萁分配好了 挨批「縣庫就是傅庫」

花蓮民眾這兩天信箱被插滿傅崐萁政績扇子，整面的扇子牆讓人驚呆。（民眾提供）

2025/06/07 05:30

張美慧批錢還沒到花蓮「立委搶著幫縣府分配」架空縣長 徐榛蔚是傀儡

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁主導修財政收支劃分法，花蓮縣明年將再增一六一億元，民進黨縣議員張美慧批評，這兩天花蓮家戶信箱都被插一把扇子、一大疊十二張紙共廿四頁文宣，詳列一六一億怎麼花，形同「架空花蓮縣長徐榛蔚」，難道這些預算不用送議會審查？等於告訴鄉親花蓮縣的經費都是傅崐萁在分配！縣府昨強調，都行政中立、也將依法辦理。

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家戶信箱插扇子、文宣 詳列分配

財劃法修改後，明年花蓮縣府可增加一六一億元公部門預算，然而傅崐萁這幾天在花蓮各主要道路豎立超大看板，還廣發政績大扇子、還有一本厚達十二張紙共廿四頁文宣，傅崐萁前天出席四維高中畢業典禮時，還強調免學費明年會擴大到大學，扇子上也印「四至廿二歲教育全免」，被民進黨議員張美慧洗臉，「富崐萁真是好大的手筆」、並質疑「預算難道不用依照行政程序進行？不用先由各局處提出計劃？不用經過縣務會議討論？不用送交花蓮縣議會審議？」

議員籲鄉親須投下三階罷免票

張美慧說，這些錢壓根都還沒到花蓮，傅崐萁竟搶先宣告，把明年度要做的預算都分配好了，「縣庫就是傅庫、花蓮就是傅的」心態一覽無遺，一切都是傅崐萁說了算，全國有那個縣市的預算是立委在分配，等同公開宣告「徐榛蔚就是傅崐萁傀儡」，真是今古奇觀！何況傅崐萁扇子公開在縣府舉辦的龍舟等活動中發送，明顯就是行政不中立，呼籲大家必須前往三階段罷免投票。

縣府：嚴守中立 預算會經議會審議

對此，縣府否認「預算由立委分配」，聲明「內容嚴重與事實不符」。縣府強調，花蓮縣今年統籌稅款七十一億元，明年可增至約二三二億元，預算來源與使用均依地方制度法、預算法及財政收支劃分法等中央法規辦理，可均衡區域發展、實質強化地方財政能力，預計用於社會福利、教育與公共建設等領域，強調預算會經議會依法審議通過、受議會監督，並強調縣府會嚴守行政中立。

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