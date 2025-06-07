會考成績出爐 楊子玄宜蘭唯一滿級分

國華國中楊子玄（中）是今年宜蘭縣唯一會考滿級分學生，校長林顯宗（右二）與學務長游贊薰、導師張淑君及家長會長黃鐙弘合影留念。（記者王峻祺攝）

2025/06/07 05:30

〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕國中會考成績出爐，宜蘭滿級分學生僅有一人，國華國中楊子玄成為全縣榜首，非資優班的他，考前半學期勤刷考古題，還不藏私樂於向同儕分享解題技巧，未來將北上填讀建國中學，並朝教育領域發展，想要作育英才，報答學涯中曾經助他向學的恩師。

楊子玄就讀普通班，自律的他每天按規學習，在校認真努力聽講，回家做好複習本分，假日則固定和媽媽騎單車出遊，生活過得充實又有效率。

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今年會考作文試題難度高，楊子玄卻取材於自己，投射成考題內的二隻倉鼠，為未來學涯選擇出路進行優劣分析，不僅透過寫作過程解惑，立定到縣外就學志向，清晰的敘述脈絡及懇切的思辨內容，讓他順利拿下六級分。

教育處提醒學生，一一四學年度宜蘭區高級中等學校免試入學作業即將展開，六月廿日開放選填志願。

教育處指出，屆時考生與家長可透過「一一四學年度宜蘭區高級中等學校免試入學志願選填及報名作業平臺」，查詢並辦理志願選填，正式選填志願時間自六月廿日中午十二時起，至六月廿六日下午五時止，請考生及家長務必把握時間上網完成選填手續。（相關新聞刊A1、A8）

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