宜縣提和平電廠負面影響 促增回饋金

宜蘭縣政府認為花蓮和平火力發電廠對宜蘭影響比較大，要求增加對宜蘭的回饋金。（資料照）

2025/06/07 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府針對花蓮和平火力發電廠（簡稱和電）對宜蘭縣整體影響辦理分析報告，分析結果顯示宜縣受到的負面影響，遠超過電廠所坐落的行政區花蓮縣；但宜蘭僅獲得回饋金十五％，花蓮八十五％，顯然不成比例，要求增加宜蘭回饋金。和電表示，分析報告都為臆測，回饋金若破壞現有協議，會影響電廠供電穩定。

根據縣府的分析報告，和平電廠對宜蘭影響分成三個面向；一、生態環境，和電距宜縣僅隔和平溪，電廠周遭哺乳類與爬蟲類多樣性指數呈現下降趨勢，不利宜縣生態及農業發展。

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二、人類健康，和電為燃煤電廠會排放空氣污染物，對人類健康存在風險，依據氣象署資料，宜縣受空氣污染物影響機率高達六成以上。

三、經濟發展，經查近十五年宜縣定置魚場近海漁業產量與產值呈現下滑趨勢，又因黑潮緣故，海水全年均由南向北流動，宜縣受到和電溫排水關係影響甚鉅。此外，電廠高壓電塔均坐落宜縣，影響土地面積三一八公頃，造成開發區域破碎，影響整體經濟發展。

和平電廠回應，和電空污、溫排水都符合，甚至更低於排放標準，電廠投入相當多資源持續提升環保設施，縣府分析報告都是一些臆測，宜蘭九十五％用電需求都是和電提供，電塔是必要關鍵設施，沒有電塔好像也不能供應宜蘭用電。

至於回饋金提高，和電表示，破壞現有協議會引起各利害關係人爭相主張自己的感受，他們也會要求比較高，主張自己也受到影響，這會影響電廠供電的穩定。

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