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    基隆文觀局追加3預算 議員批不符原則

    2025/06/07 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天審查文化觀光局追加減預算，包括舉辦冬季室內音樂會、田寮河兩岸周邊光環境展覽及文化暨產業觀光盤點輔導計畫三項，金額達三千六百多萬元，都是新的活動計畫，議員質疑不符合追加預算編列原則，部分非文化觀光專業業務，引起爭論，還一度擦槍走火，兩女議員爆發口角。審查會主席何淑萍要求市府編列預算要依法行事，以免造成議員監督預算引起爭執。

    最後文化暨產業觀光盤點輔導計畫一千六百萬元提大會，請市長謝國樑說明清楚，其他兩項預算一讀通過但有多位議員保留二讀發言權。

    文觀局長江亭玫指出，預計冬日舉辦多場室內音樂會，客群與年終演唱會不同，民眾白天可以參觀景點、聽音樂會、廟口等地嚐美食；光環境是從今年耶誕節持續到明年元宵節，在文化廣場有裝置藝術，田寮河兩岸直到義六路口設有光環境展，民眾從火車站、國門廣場沿著微笑海灣到市民廣場延伸到田寮河，再逛夜市，文觀局與相關店家合作，帶動經濟成長，冬天來基隆也有好玩亮點。

    民進黨市議員鄭文婷、施偉政、張顥瀚等多人都質疑，這些新計畫經費不符合追加預算編列，要求市府遵守法律，同時明年「基隆四百」活動應整體編列預算，不該像切香腸一樣分段編。

    連恩典、秦鉦、曾紀嚴和藍敏煌等多位議員認為，基隆郵輪觀光客越來越多，應舉辦觀光活動帶動商機。

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