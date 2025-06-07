考出35.6分 碇內國中蕭向鈞棄建中讀基中

國中教育會考成績昨公布，基隆市碇內國中考出35.6分的蕭向鈞（左），放棄建中選擇國立基隆高中，于紫愋（中）、廖宏軒（右）2人考出30.6分，也選擇基中就讀。 （記者俞肇福攝）

2025/06/07 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中教育會考成績單昨天（六日）寄發，基隆市碇內國中有三位學生選擇留在基隆學校就近入學。其中，考出三五．六分（五A++、作文四級分）的蕭向鈞，可以上台北建國高級中學（簡稱建中），他放棄建中選擇國立基隆高中（簡稱基中）。蕭向鈞說，就近入學節省通勤時間，還能領到卅萬獎學金，努力三年未來還能拚繁星計畫，進入心目中第一志願，可說是一舉多得。

就近入學 還能領30萬獎學金

碇內國中教務主任王菀詩表示，除了蕭向鈞選擇國立基中就讀外；另外，還有學生于紫愋、廖宏軒二人成績均為卅．六分，也都選擇基中就讀，他們可以拿到廿一萬就近入學獎學金。

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于紫愋表示，她的分數在基隆市屬高中只能有十二萬元，但是讀基隆高中有廿一萬元；她住暖暖區碇內，搭一班公車就到基隆高中，獎學金也比較高，她選擇讀基中拚繁星計畫，爭取國立大學就讀。廖宏軒也表示，他選擇基中就讀的理由，與于紫愋相同，希望能在三年後如願以償。

也有學生不受獎學金吸引，想到台北增廣視野，考出卅二．八分蔡欣恬有機會錄取中山女中，她表示，希望能和不同學生一起學習；考出卅．六分的潘禹妡說，她也是想到台北，希望能透過同儕的刺激，提早增加自己抗壓性。

碇內國中校長張雁婷指出，校內有五位學生在會考總分突破卅分；其中，五位學生中有三人選擇留在基隆，呼應市府力推的「基隆大留才計畫」精神。

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