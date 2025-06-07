台北民歌新浪潮 今永康街免費演出

2025/06/07 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕適逢民歌五十週年，台北市文化局串聯Live House、音樂酒吧、音樂餐廳等業者，發起台北民歌新浪潮系列活動，邁入最後一週。昨天（六日）晚間至今天（七日）凌晨，四間音樂展演空間接力舉辦「從民歌、搖滾到DJ跨夜派對」，獲得民眾熱烈迴響，今天下午三點於永康街人本城市假日漫步區，還有一場免費的療癒系與民謠風格戶外演出，漫聲響起「屬於我們這一世代的民歌」。

北市府近年持續推動文化發展，活化老舊建築，將歷史空間轉型為表演場域與文化據點，使其成為具有創意能量的藝文場域，同時透過民歌新浪潮音樂展演空間整合相關計畫，串聯民間音樂場館，呈現多元音樂類型的交流與創新展演。

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大安區永康街既熱鬧又悠閒，吸引大批觀光客前來朝聖，人潮絡繹不絕。這次與永康街人本城市假日漫步區合作戶外專場，七日（今天）下午三點將帶來免費民歌演出。

金秋大樂隊、藝人嚴梵等開唱

卡司包含跨領域頂尖演奏家組成的金秋大樂隊，純管樂搭配節奏組樂器，帶來國、台語經典或流行歌曲，爆發力十足。

藝人sulysalt將用清新療癒的嗓音，引領聽眾走進詩意旋律；藝人嚴梵則透過真摯歌聲，訴說城市、土地與生活情感的連結，跨世代音樂演出，串聯城市地景與在地音樂場域，讓滿載青春記憶的民歌五十，響徹大街小巷。

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