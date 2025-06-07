保養設施 台北動物園6月18日起休園10天

台北動物園6月18日至6月27日總計10天不對外開放。（台北動物園提供）

2025/06/07 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕進入六月天，又到了台北市立動物園不對外開放的季節，園方昨日表示，今年動物園不對外開放的日期自六月十八日至六月廿七日止，總計十天時間不對外開放，提醒民眾如有遊園規劃，務必避開這段時間。

室內館每月不同週一 輪流休館

台北動物園指出，自二○一九年起，動物園開始增加不對外開放時間，在這之前動物園全年僅於農曆除夕休園一天；為了進行必要維護管理，園區室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館（遇國定假日則順延隔日休館）。

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不過，在全年持續營運下，如遇到園內大型設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作時間與空間分區進行；而過度零星分散的施作模式，往往使工期與費用增加，對動物的干擾時間及影響也拉長。

鋪止滑設備、棲架更新、清洗建物

動物園表示，今年不對外開放的十天當中，動物園同仁可以緊鑼密鼓地補強及更新動物們的室內外活動環境，如國王企鵝活動場鋪設安全止滑設備；熱帶雨林區大長臂猿、穿山甲館金剛鸚鵡和巨嘴鳥的棲架更新、穿山甲館樹冠層疏伐，以及丹頂鶴新活動場布置。

此外，為了提升遊客們的遊園體驗，動物園也會清洗園內各式建物外觀與休憩設施，修繕解說設施如長頸鹿亭，並新增設無尾熊館打卡點提升遊客更多遊憩回憶等設施。

此外，針對需要大型器械協助的樹木防颱修剪、排水溝清淤疏通、遊客參觀道路柏油銑鋪、消防、電力檢修，以及木棧道修護等工作，也會透過休園的期間執行。

重點施工區 動物暫時離開空間

園方說明，重點施工區的動物們將安排暫時離開需要整修的空間，減少施工給動物們帶來的緊迫；動物園也在這期間為園內同仁規劃系列教育訓練課程，例如潛水員定期訓練、票務人員訓練、夏日防蛇演練，以及遊客列車事故演練等，持續精進各項服務。

台北動物園將休園10天，民眾遊園務必避開這段時間。（台北動物園提供）

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