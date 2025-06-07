推廣減塑 八里龍形圖書室教手作

2025/06/07 05:30

〔記者黃子暘、翁聿煌、陳奕劭／新北報導〕塑膠垃圾為全球性環境問題，八里龍形圖書閱覽室推出一系列減塑親子活動，包括劇場、手作坊及主題書展，即日起展出「塑織新生─八里社區塑料重生藝術共創」，手作活動即日起開放報名。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，多數海廢是塑膠，對海洋生態造成威脅，八里龍形圖書閱覽室與「不廢跨村實驗室」與「鐵絲捲捲」的環保藝術家楊芳宜及林俊作合作，推出「塑織新生─八里社區塑料重生藝術共創」活動，號召社區親子將廢棄塑膠轉化為藝術創作，即日起展出至明年五月廿八日止。

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吳佳珊表示，今天與廿一日有「『塑』造童話故事劇場」，還有「環保DIY手作坊」、「回收塑料再製工作坊」，即日起開放線上免費報名，詳細活動資訊可洽市圖官網。

新北市高灘地工程管理處「新北濕地夏令營 一起搞濕蹤」將於七月登場，今年以「探索濕地ｘ任務遊戲」為主軸，今天上午十一點開放報名。

茶鄉一日走讀 免費報名

新北好茶展售會今、明天在台北希望廣場，六月十四、十五、廿一、廿二日在坪林茶業博物館旁廣場，集結特色攤位與茶香手作體驗，「茶鄉一日走讀」即日起免費報名，巡禮坪林茶園還能獲得一百元「好茶券」與茶郊媽祖平安包種茶福袋。詳情至「新北好茶」官網或臉書「新北市農業局稼日蒔光」查詢。

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