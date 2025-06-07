新北民歌50特展 6/14市民廣場開唱

新北市民歌五○特展系列活動，規劃特展、講唱會。（記者黃子暘攝）

2025/06/07 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕民歌歷久彌新，適逢民歌發展五十年，新北市即日起至六月廿二日，在市府一樓舉辦「唱自己的歌─新北市民歌五○特展」系列活動，規劃特展、講唱會，六月十四日下午四點起至晚間九點，市民廣場則有「新北市民歌五○演唱會」，邀請「南方二重唱」等民歌手表演，讓民眾回顧民歌發展與影響。

副市長朱惕之表示，民歌是台灣流行音樂的根基，更象徵著一代人對土地的關懷與對未來的想像，諸如「外婆的澎湖灣」、「鄉間的小路」等曲仍傳唱至今，新北是許多民歌創作與傳唱的發源地，希望透過活動傳承這段珍貴的音樂歷史。

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這次特展設計融合懷舊與創新，展區有以卡帶造型呈現的「五○」立體裝置，搭配黑膠唱片意象地貼，還有鋼琴鍵盤串連「民歌五○大事紀」，展出民歌發展里程碑；現場也設置「新北民歌西餐廳」互動區，民眾可寫下最愛的民歌，投入「歌單箱」。

市府一樓大廳 今有講唱會

文化局指出，民歌五○講唱會今天在市府一樓大廳登場，由民歌手葉佳修擔任主講人、金鐘獎主持人徐哲緯主持；另外，六月十四日，市民廣場演唱會邀請歌手王海玲、吳楚楚、李建復、邰肇玫、周秉鈞、林芯儀、施孝榮、洪小喬、范怡文、凃佩岑、南方二重唱、殷正洋、陳宏銘、馬毓芬、許景淳、葉佳修、靳鐵章、謝宇威獻唱。活動訊息可上文化局網站查詢。

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