國中會考5A10+、作文6級分 雲嘉4生全國榜首

斗六正心中學莊于萱（左三）5A10+作文滿級分，全國榜首。（正心中學提供）

2025/06/07 05:30

〔記者丁偉杰、王善嬿、黃淑莉／綜合報導〕國中教育會考成績昨公布，嘉義縣梅山國中學生劉郁翔、嘉市民生國中黃苡晴、以及雲林縣淵明國中施宏鍇、斗六正心中學莊于萱，四人以5A10+、作文滿分六級分成績，榮獲全國榜首。

梅山國中劉郁翔 課餘大量閱讀

梅山國中校長洪文祥表示，劉郁翔升國中時通過學術性向資賦優異語文類、數理類鑑定，上課時認真聽講、主動學習。劉郁翔指出，課餘喜歡大量閱讀，建議同學用適合自己方式去理解學習內容，更有效率。

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民生國中黃苡晴 盼跳出舒適圈

嘉市民生國中黃苡晴文武雙全，參加校外作文、書法、游泳等競賽都有好成績，已錄取嘉義高中科學班。黃苡晴說，此次作文題目「倉鼠圖＋六詞語」，她用「選擇」做主軸，期勉自己要選擇跳出舒適圈，勇於挑戰。

嘉縣竹崎高中國中部透過課程複習差異化教學等策略「增A減C」，此次會考，將5C人數下降至五十二．八％，1A以上人數較去年成長三．七％，其中張智傑拿到5A5+、作文五級分，成為該校榜首，此成績可錄取嘉義地區第一志願，但他決定直升竹崎高中數資醫科實驗班。

淵明國中施宏鍇 揪同學做研究

林內淵明國中校長丁清峰表示，施宏鍇是班上領頭羊，會與同學一起讀書、討論，去年與同班同學朱家呈、林宸暘組隊以黑水虻的殼做衣服塗料，達到降溫的研究，獲得全縣科展第一名，全國賽特別獎。

正心中學莊于萱 充滿正向能量

正心中學莊于萱是今年全校模範生，各方面表現優異，曾獲全縣國語演說第一名、全國獲特優，全縣美術比賽國中普通班水墨類第一名、全縣科展數學科第三名，學校老師說，于萱是一個充滿正向能量的孩子。

斗六國中有卅四人5A，其中蔡承元、陳柏勳二人5A10+，兩人對數理都很有興趣，課後常會挑戰困難題目。

林內淵明國中施宏鍇（左）會考5A10+作文滿級分。（記者黃淑莉攝）

嘉市民生國中黃苡晴5A10＋、作文滿級分，全國榜首。（記者丁偉杰攝）

嘉縣梅山國中學生劉郁翔（中）獲國中會考全國榜首。（梅山國中提供）

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