阿里山力行山莊活化 明年8月招商

林業署嘉義分署規劃ROT方式，引進民間資源重建、活化力行山莊。 （林業署嘉義分署提供）

2025/06/07 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂園區「力行山莊」，原由國民黨附隨組織「阿里山鄉民眾服務社」向林務局嘉義林管處（今為林業署嘉義分署）承租經營，二○一○年合約到期未續約仍占用，嘉義分署提告要求返還獲勝訴，嘉義分署規劃以ROT模式活化，提供餐飲及住宿服務，正辦理可行性評估，估計興建成本需六五○○萬元，明年八月辦理招商。

規劃ROT模式 提供餐飲及住宿

力行山莊建築面積八五七．三四平方公尺，總樓地板面積一一三八平方公尺。嘉義分署委託惇陽工程顧問有限公司評估規劃，考量力行山莊位於阿里山車站前，阿里山林鐵去年七月恢復全線通車後，阿里山森林遊樂區住宿需求增加，未來可搭配自然山林、在地文化、放鬆身心三大主軸，適合做青年旅館使用，興建成本預估六五○○萬元

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嘉義分署長李定忠表示，力行山莊年久失修，外牆須整修翻新，還須結構耐震補強及設置無障礙設施、地面排水設施、污物設施、消防改善，希望藉由引入民間資金及專業進行修繕、活化營運。

目前本案依促進民間參與公共建設法辦理ROT，上月廿九日舉辦公聽會，預計九月完成可行性評估，明年三月完成先期規劃、八月辦理招商。

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