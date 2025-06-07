義竹翁慶春古厝申納古蹟 續列冊追蹤

嘉義縣義竹鄉武秀才「翁慶春古宅」已有百年歷史。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/07 05:30

文資會議要求補充所有權人同意文件 既有建築樣貌老照片

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉武秀才「翁慶春古宅」為台灣罕見四合院、左右護龍各興建兩層洋樓的中西合璧建築，如今僅剩斷壁殘垣。義竹子弟、遠流出版社創辦人王榮文認為古宅極具保存意義，號召翁慶春後代子孫積極奔走，義竹鄉公所提案縣府登錄歷史建築，日前文化資產審議委員會決議持續列冊追蹤，並要求取得所有權人同意文件及提供既有建築樣貌老照片，以利後續審查。

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古宅需相關照片 才能修舊如舊

去年十一月，文資委員現場勘查評估後，指出翁慶春古宅主體為口字型四合院平面格局，第一進門廳保存較為完整，第二進兩側兩層洋樓牆面傾倒，現況屋頂瓦作與棟架損毀，這些損毀已造成文化資產價值減損。

但由於古厝見證翁家自日治時期以來在義竹的政治、經濟地位，以及對義竹地方發展影響和貢獻，經決議列冊追蹤。

縣府文化觀光局五月廿六日召開文資審議會，委員決議持續列冊追蹤，但請所有權人持續取得本案土地持分約一二二位的同意文件，並提供既有建築樣貌老照片等補充資料，以利後續文資審議評估是否登錄文化資產。

據了解，文資委員認為如認定古宅為古蹟，面臨修復問題，勢必要有老照片或相關建築圖說才能「修舊如舊」，其次，財產權必須統一，避免日後要修復發生法律問題，也就是這兩個條件符合，文資審議會才會同意再送進大會審議。

王榮文表示，目前有兩件事必須做，首先由土地所有權人成立推動組織，表達後續活化古宅經營態度，並完成「翁慶春古宅源流及其文資價值評估」，以回應文資審議的要求，他也會持續和縣府文觀局保持連絡、追蹤進度。

翁家後代奔走 盼登錄歷史建築

翁慶春後代說，兒孫散居各地，經積極奔走，目前已有逾六十位所有權人簽同意書，老照片也持續蒐集，盼古宅登錄為歷史建築重生。

護龍為兩層樓磚造洋樓，正爭取列入歷史建築保存。（記者蔡宗勳攝）

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