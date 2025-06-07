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    分類具成效 雲縣垃圾清運量減12%

    雲林縣加強垃圾分類宣導，虎尾鎮近一個月垃圾減量300公噸。（記者李文德攝）

    雲林縣加強垃圾分類宣導，虎尾鎮近一個月垃圾減量300公噸。（記者李文德攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府三月修訂「雲林鄉鎮垃圾進廠焚化管制規定」，各鄉鎮市嚴格稽查避免再次被退運，其中虎尾鎮近一個月垃圾減量三百公噸，分類有成。縣府統計，今年一至四月每月平均一般廢棄物清運量較去年同期降低一成二，將持續加強宣導。

    雲林縣沒有公有垃圾焚化廠，六輕南亞協助焚燒去化一般家戶垃圾，考量設備，縣府去年下半年訂定進場規則，今年三月再修訂，第一次違規退運，一個月內再次違規車輛暫停入廠兩天，違規三次停五天，若夾帶不可燃且造成設備損壞停七天。

    環保局長張喬維表示，經各鄉鎮市公所加強執行，今年一至四月每月平均垃圾清運量約一萬八四○公噸，減量約一成二，回收率成長超過二％，民眾對於正確丟棄垃圾與回收意識有所提升。

    虎尾鎮近一個月成功減少約三百公噸，鎮長林嘉弘說，以往每天垃圾量為五十五至六十公噸，現在約四十至四十五公噸，將持續抽查，目標每天垃圾量減至四十公噸以下。

    張喬維指出，麥寮、崙背、台西垃圾減量率為前三名，一至四月各鄉鎮市清潔隊自主破袋九萬七三七八包，退袋量逾兩萬包，前三名不合格項目依序為廚餘、紙容器及塑膠類，與去年相比，不合格物件數減少六成，將持續加強宣導分類觀念。

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