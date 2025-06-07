保力客庄老照片茶會 串連世代情感

長輩看老照片重溫青春，感受客家文化。 （記者蔡宗憲攝）

2025/06/07 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，兩百多年前，先民渡海來台，歷經六堆地區二次遷徙，落地生根，開墾出這片客家聚落；保力村特別舉辦「老照片茶會」，透過照片與耆老口述，重現保力客庄歷史風貌，讓長輩重溫青春，晚輩穿越時空，感受保力村獨有的客家文化。

活動由保力村長張明文領軍，歷經近一年與恆春半島耆老蒐集老照片與文史資料，盼讓後輩看見早年客庄的艱辛與榮光。茶會現場，耆老們圍坐一桌，細數照片中的故事，從昔日茅草屋、農耕景象、節慶熱鬧，與今日水泥房舍、現代化村貌形成鮮明對比。耆老曾德生阿公感嘆，保力客庄在閩南文化影響下，客語幾近流失，但「祖先文化不能再消失。」

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活動亮點包括照片翻拍教學，傳授數位典藏技巧，讓老照片得以永存，專業解說員分享照片背後的故事，耆老現身說法，勾勒出保力村的變遷軌跡。館內珍藏六堆地區清代至民國時期的木器、竹編與農具，展現客家先民刻苦耐勞的精神。

張明文表示，保力村客家文化在強勢閩南文化下逐漸式微，許多村民已不諳客語，但透過老照片與耆老記憶，能讓年輕世代重新認識根源，期盼這樣的活動能喚起文化意識，串連世代情感。

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