《參訪台灣原住民族文化園區》馬紹爾總統讚 南島族群故鄉

馬紹爾總統海妮參訪台灣原住民族文化園區，體驗製作琉璃珠。（記者陳彥廷攝）

2025/06/07 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）昨天與該國國是訪問團參訪台灣原住民族文化園區，由於是園區成立近四十年來首度迎來馬國元首，原住民族委員會主任委員曾智勇親自到場接待一行人。海妮致詞時表示，首次入園讓她深感驚艷，盛讚此地就是南島語系族群的「故鄉」。

昨天海妮一行人抵達甫落成的歌舞館前，原民會安排施放禮炮歡迎，炮聲一響是震憾全場，隨後海妮進入欣賞由國家級原住民族樂舞展演團隊「娜麓灣樂舞劇團」的精采演出，再進入排灣族傳統石板屋還動手製作琉璃珠燒製工藝，用餐後再參觀園區的常設展「以後的以後」。

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曾智勇說，今年年底台灣將要主辦南島語系傳統競技運動會，台灣有十六族的十六支隊伍，南島則有十二個國家隊伍來台，共二十八隊進行一場高等級的競賽，屆時除比賽外，還會有更多交流跟文化學習。

「從溫暖話語與氛圍，感受到這邊就是南島語系家庭的故鄉。」海妮說，今天到訪不僅認識台灣豐富原住民文化與部落，也是慶祝兩國間共享價值，盼未來能在推展教育、文化、體育及永續發展上有更多合作機會。

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