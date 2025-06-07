屏東學生騎電動自行車上學 車禍倍增

學生騎電動自行車的車禍案上升二倍。 （屏東縣警局提供）

2025/06/07 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東十四歲以上的國、高中生騎微型電動二輪車（電動自行車）上學，今年短短五個月已發生九十九件車禍，並且造成校園交通亂象，縣議員許展維希望屏東縣政府要有所作為。縣長周春米表示，不鼓勵十四歲以上學生騎電動自行車上學。

5個月已發生99件車禍

縣議員許展維昨天在縣議會質詢，屏東縣警局到學校宣導交通安全，將十四歲可以騎電動自行車的內容也詳細說明，造成國、高中生回家後向家長吵要騎電動自行車到學校，電動車騎到校園讓交通更加混亂，尤其學生對交通規則不清楚，很容易發生車禍，建議縣警局及教育處研議處理，加強教導交通法規。

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縣警局長戴台㨗說，立法規定十四歲以上可以騎微型電動二輪車，由於學生對交通規則不是很了解，所以今年一到五月學生騎乘電動自行車共發生九十九件，比去年同期的五十六件增加了四十三件，幾乎達到二倍，他也認為學生騎車上學不好，應該滿十八歲才騎車較好。

周春米認為，學生騎電動自行車法律上沒有禁止，但是縣府的態度就是不鼓勵，要怎麼樣達成不鼓勵的狀態，將會透過學校相關的條件來處理，確實學生騎電動自行車上學多了後，事故風險就增高，所以今年交通事故確實比去年多，這些不是就學中的孩子可以承受的風險，所以縣府的態度很明確，就是不鼓勵。

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