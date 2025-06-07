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    議員建議 屏市中正路改為屏東大道

    屏東市中正路是很有特色的椰林大道，議員提議改為屏東大道。（記者葉永騫攝）

    屏東市中正路是很有特色的椰林大道，議員提議改為屏東大道。（記者葉永騫攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕中正路推動改名，雖然行政院長卓榮泰已經喊停，但涉及到轉型正義，地方不放棄推動，昨天縣議員梁育慈、李世斌建議屏東市中正路改為屏東大道，認為台灣有多少人為了自由民主犧牲，因此轉型正義必須持續推動。縣長周春米認為，歷史不能被遺忘，真相必須要被發現，中正路改名是社會對話過程，讓大家去了解，進行溝通、說明，讓大家有一個共識名稱，屏東大道就是一個好的方向，不能忘記過去的威權統治和歷史。

    國民黨議員︰改名浪費公帑

    內政部推動轉型正義將中正路改名引發爭論，國民黨籍縣議員黃明賢、蘇資婷批評改名浪費公帑，昨天民進黨籍縣議員梁育慈、李世斌則認為轉型正義要持續的推動不能停，縣長周春米表示支持。

    民進黨議員︰不要重蹈覆轍

    李世斌表示，轉型正義就是要對過去的錯誤進行補償，但是生命沒有了，要如何補償，以前專制時期泡茶罵政府會被抓去關，現在則是可以泡茶罵政府，這就是自由的可貴，因此轉型正義就是要我們不要重蹈覆轍，不要再極權統治、不要再白色恐怖，建議將屏東市中正路改名為屏東大道。

    梁育慈指出，轉型正義是一個價值，是長期要做的社會工程，她是在台灣民主自由時出生，享受到最大知的權利，台灣的民主能走今天是許多人犧牲換來的，更有很多人在白色恐怖時期遭殺害，改路名只是轉型正義一環，她希望持續推動。

    縣長周春米強調，在擔任立委時就接獲許多白色恐怖、二二八家屬陳情，台灣在促進轉型正義方面從前總統蔡英文任內有制度進行，一個進步的國家及社會，歷史不能被遺忘，真相必須要被發現，要談合解，也要知道歷史及真相，中正路改名是社會對話的過程，透過這次的討論，讓大家去了解為何有那麼多的中正路、中正紀念堂，進行溝通、說明後，讓大家有一個共識名稱，屏東大道就是一個好的方向，不要沈浸在之前的歷史悲傷，要往前走，但也不能忘記過去的威權統治和歷史。

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