台東蛇出沒增 前5月捕獲195件

天氣炎熱，台東進入蛇出沒高峰期。（記者黃明堂攝）

2025/06/07 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今年到五月通報捕蛇共一百九十五件，光上月就九十六件，另消防局接獲被蛇咬傷救護通報五件，縣府農業處說，每年五月至十月是蛇類活動最頻繁的時期，近期已進入高峰，從事戶外活動時務必提高警覺。目前台東地區最常見的三種劇毒蛇類分別為眼鏡蛇、龜殼花與鎖鏈蛇。

根據縣政府農業處統計資料，每年在五到十月間的蛇類通報案件明顯增加，光是去年同期便受理五百六十五件，佔全年總通報案件約七成，其中八月為最高峰，顯示盛夏期間蛇類活躍程度顯著升高。消防局表示，今年至今，接獲通報被蛇咬傷送醫已有五件，其中兩件龜殼花咬傷都在東海岸的東河鄉、一件青竹絲在南迴線，另兩件不明蛇類。

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縣府農業處表示，蛇類常棲息於雜草叢生、堆放雜物的區域，尤其在高溫潮濕的天氣條件下，活動範圍會擴大，進入人類生活空間的機會也隨之增加。要減少蛇類出沒及侵入，應注意居家環境整潔，避免堆積雜物，減少老鼠等蛇類食物孳生。另外，民眾從事戶外活動時務必提高警覺，做好防護措施，避免進入草叢或翻動石塊。假如遇見了蛇，要保持冷靜，切勿驚擾或嘗試自行捕捉，應立即撥打縣府一九九九專線請求專業人員協助處理。

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